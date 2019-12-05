«Избегайте освещения в СМИ и разоблачений»: Spectator рассказал, как работает мировое транс-лобби

Автор издания The Spectator обнаружил доклад, составленный при помощи крупной юридической фирмы, который является руководством для лоббистских организаций, которые хотят отменить согласие родителей насчёт изменения пола собственных детей. В документе советуют привязать кампанию к более популярной реформе, а также избегать освещения данной темы в СМИ и разоблачений.

Многих удивляет, что люди и организации, ещё в начале десятилетия не имевшие о транссексуальности чётких взглядов или вообще с этой проблематикой не знакомые, теперь с энтузиазмом переняли терминологию вроде «небинарный пол» и «переходный период», отстаивая необходимость гендерно-нейтральных туалетов и других изменений во благо транссексуалов и их интересов. Автор издания The Spectator нашёл доклад, составленный юридической фирмой Dentons и Thomson Reuters, подразделением медиагиганта, продвигающим политику на базе самосознания, а также Международной молодёжной и студенческой организации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, в котором проливается свет на этот вопрос.

Как пишет автор материала, доклад называется «Только для взрослых? Надлежащая практика юридического признания гендерных вопросов для молодёжи». Цель его состоит в том, чтобы помочь транс-активистам в ряде стран внести законодательные изменения, которые позволят детям юридически менять пол без согласия взрослых и без разрешения каких-либо органов власти. Этот всеобъемлющий и солидный документ кратко излагает законы, политику и особенности «правозащитной деятельности» в нескольких странах. Основываясь на отчётах транс-активистов со всего мира, документ делится «оптимальными решениями» в «лоббировании» законодательных изменений, которые лишат родителей права голоса насчёт пола собственных детей.

«Это руководство для лоббистских организаций, которые хотят отменить согласие родителей на важные решения в жизни детей. Своего рода справочник, написанный международной юридической фирмой и при поддержке одного из крупнейших в мире благотворительных фондов», — пишет автор статьи.

Он также приводит выдержки из данного документа, с которыми, по его мнению, будет нелишним ознакомиться всякому, кто интересуется тем, как устроена политика.

«Во многих рассмотренных нами кампаниях неправительственных организаций отмечались явные преимущества в тех случаях, когда удавалось опередить правительство в разработке прогрессивных законопроектов. Неправительственным организациям стоит подключаться уже на раннем этапе законодательного процесса — в идеале, ещё до его начала. Так они получат более широкие возможности в формировании правительственной повестки дня и разработке окончательных законопроектов, чем если подключатся уже после того, как правительство уже выдвинет собственные предложения».

Также авторы доклада советуют, как ещё можно продвинуть свои интересы: нужно привязать кампанию к более популярной реформе.

«В Ирландии, Дании и Норвегии изменения в закон о юридическом признании пола были приняты одновременно с другими, более популярными реформами — например, законодательство об однополых браках. Это обеспечило законопроекту защитную завесу, особенно в Ирландии, где однополые браки решительно поддерживались, но заручиться широкой поддержкой гендерной идентичности было гораздо труднее».

Но ещё показательнее, пишет автор материала, следующий совет: «Избегайте чрезмерного освещения в прессе и «разоблачений».

«Ещё один метод, который позволил добиться значительных результатов, — это ограниченное освещение в прессе и сведение «разоблачений» к минимуму. В некоторых странах — например, Великобритании — информация о реформах в области законного признания пола была неверно истолкована в основных средствах массовой информации, что привело к появлению оппозиции. На этом фоне многие полагают, что общественная кампания может пагубно сказаться на успехах, так как значительная часть широкой общественности недостаточно информирована о проблемах транс-сообщества и может истолковать их неверным образом».

«Так, в Ирландии активисты напрямую лоббировали через отдельных политиков и пытались свести освещение в прессе к минимуму, чтобы избежать этой проблемы».

Как заключает автор материала, данный доклад советует лоббистам прятать свои планы за некой «защитной завесой» и следить, чтобы об изменениях, которые напрямую коснутся детей, как можно меньше знали СМИ и широкая общественность, потому что если публика узнает истинный масштаб готовящихся изменений, она вполне может с ними не согласиться. Именно поэтому в статье и были приведены выдержки из доклада, поскольку это должно заинтересовать всякого, кому небезразлично, как делается политика, — безотносительно того, интересует ли его проблема трансгендеров или нет.