«Нет шансов»— Fox News о попытках защитить американский женский спорт от трансгендеров

Конгрессмен-республиканец предложил законопроект, запрещающий федеральное финансирование женских спортивных мероприятий, если в них участвуют биологические мужчины, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, эта попытка защитить женский спорт в США обречена на провал, ведь палату представителей контролирует Демократическая партия, поддерживающая права женщин только на словах.

Что бы они ни говорили публично в поддержку феминизма и равенства полов, с недавних пор у левых развилась непонятная, нелогичная страсть — уничтожать женский спорт, заставляя девушек состязаться с биологическими мужчинами.



Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Грег Стубе внёс в палату представителей законопроект, запрещающий школам использовать федеральные средства, выделяемые в соответствии с «Разделом IX»*, на поддержку женских спортивных мероприятий, если в соревнованиях разрешено участвовать биологическим мужчинам.



Это разумно: ведь если в соревнованиях участвуют мужчины, какой же это женский спорт? Всего лет 15 назад это было настолько очевидно, что федеральный закон и не требовался. Но сегодня у него нет шансов на принятие, потому что палату представителей контролируют демократы!



Конгрессмен Стубе сегодня с нами. Большое спасибо, что пришли, конгрессмен!



ГРЕГ СТУБЕ, конгрессмен США: Большое спасибо, что пригласили.



По-моему, вы заслужили премию «За здравый смысл» — тем, что предлагаете закон, в котором мы, казалось бы, не должны нуждаться. Что можно сказать против этого?



ГРЕГ СТУБЕ: Против этого можно сказать: «Вы дискриминируете людей, которые в этот день чувствуют себя женщинами и хотят иметь возможность соревноваться». Подумать только, до чего дошла наша страна: приходится вносить законопроекты, чтобы была ясность и чтобы на женских спортивных мероприятиях женщины соревновались с женщинами.



Поразительно, что это один из тех случаев, когда вполне ясно, кто жертвы. Это девушки! Ради их защиты и принимался «Раздел IX»! И они страдают. И говорят, что страдают. Это не домыслы. Мало кому из феминистов хватило смелости высказаться на этот счёт. Как могут люди, делающие вид, что они феминисты и болеют за женщин, поддерживать то, от чего страдают девушки?



ГРЕГ СТУБЕ: Не знаю. И, что интересно, даже люди, уж точно не являющиеся консерваторами, такие как великая теннисистка Мартина Навратилова… Она поддерживает этот законопроект. Он был направлен против другого законопроекта — «Поправки о равных правах», которую проталкивали демократы. Потому что там дано совсем иное определение женского спорта, позволяющее мужчинам участвовать в соревнованиях для женщин. Так что даже сторонники другой партии говорят: «Погодите, это бессмыслица! Если мы позволим биологическим мужчинам состязаться с женщинами на студенческих соревнованиях, мы совсем разрушим женский спорт».



И это вовсе не нападки на кого бы то ни было, на трансгендеров или ещё кого-то… Это просто утверждение о том, что, когда мы такое допускаем, страдают девушки. И это очевидно, и все это знают. И только из-за травли со стороны психов в интернете ни у кого не хватает смелости заявлять об этом вслух. Как по-вашему, среди демократов есть хоть кто-то, кто поддержал бы предложенный вами законопроект?



ГРЕГ СТУБЕ: Документ с практически тем же содержанием, что и мой законопроект, я подавал как поправку к направленной в юридический комитет «Поправке о равных правах», и ни один демократ за него не проголосовал.



Мы повторили свою попытку, когда ходатайствовали о повторном рассмотрении в палате представителей. По-моему, за проголосовал только один или два демократа. Вот так всё сегодня печально. Женский спорт уничтожают, а демократы не желают встать на защиту женщин в женском спорте!



Да. То есть спустя примерно миллион лет мы своими формулировками отменяем понятие пола. Что плохого может произойти? Думаю, нас за это осудят, потому что это слишком безумно.



Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.



* Имеется в виду действующий в США закон о запрете дискриминации в образовании по половому признаку (прим. ИноТВ).