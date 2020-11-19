Fox News: в США призвали сжечь на костре книгу о «трансгендерном безумии»

В США резко возросло число школьниц, называющих себя трансгендерами, при этом врачам остаётся лишь прописывать им курс медикаментов для смены пола, рассказывает в интервью Fox News журналистка Абигейл Шрайер. Изучив причины этого явления, Шрайер написала книгу — и вызвала бурю недовольства со стороны американских левых, сообщает Fox News.

За последнее десятилетие наблюдается колоссальный рост числа девочек-подростков, называющих себя трансгендерами. В чём же дело? Один автор, журналистка по имени Абигейл Шрайер, захотела это выяснить. И написала книгу о возможных причинах распространения такой самоидентификации. То, как на это отреагировали, весьма показательно. Target немедленно прекратил продажу книги, после того как анонимный пользователь Twitter пожаловался на её «трансфобию». Вот что пишет в Twitter сам Target, цитирую: «Мы убрали эту книгу из нашего ассортимента».



Это решение приветствовала Грейс Лейвери, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Лейвери написала, цитирую: «Я призываю подписчиков красть книги Абигейл Шрайер и сжигать их на костре». Ладно, это психоз. Но вот как ответил Американский союз защиты гражданских свобод. Их юрист написал следующее: «Прекращение распространения этой книги и этих идей — это на 100 процентов та битва, в которой я готов погибнуть».



После громких общественных протестов Target отменил своё решение о запрете книги. Но подобная цензура сейчас имеет место везде, особенно когда речь идёт об этой теме. Вопрос: почему?



Абигейл Шрайер — автор книги «Необратимый вред: тренсгендерное безумие соблазняет наших дочерей». Мы рады, что сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Абигейл!



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР, журналистка: Спасибо, что пригласили.



Позвольте сначала задать вам самый общий вопрос: почему, по-вашему, цензура в отношении вашей книги была такой агрессивной и беспардонной? Прямо на виду у всех. Что это такое?



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Знаете, активисты «социальной справедливости» заняли такую позицию: критически относиться к чьему-либо переходу в другой пол всегда непозволительно. При этом не важен ни возраст, ни обстоятельства, ни поразительная нехватка адекватного медицинского контроля.



Я полностью поддерживаю медицинские процедуры по переходу в другой пол, если речь идёт о зрелых, взрослых людях. В моей книге рассматривается конкретная тема: внезапный и тревожный рост (числа трансгендеров. — ИноТВ) среди девочек-подростков. И я внимательно исследовала причины.



О причинах я вас ещё спрошу. Но почему именно эта тема? У меня такое впечатление, что люди склонны наиболее агрессивно отстаивать те позиции, которые труднее всего оправдать. Но может быть, есть и другая причина.



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Я думаю, они мыслят так: если к чьему-то переходу в другой пол кто-то вдруг отнесётся критически, то они не смогут требовать такого обращения, какого им хочется.



Сейчас есть индивиды, которые утверждают, что у них гендерная дисфория. То есть им страшно некомфортен их биологический пол. Они сами себе ставят диагноз, а врачам велено бездумно подписываться под этим.



Что касается этих девочек-подростков, у многих из них на самом деле нет гендерной дисфории. Так что маловероятно, что медицинские процедуры по переходу в другой пол им помогут.



Похоже, что им это, скорее, навредит. Расскажите нам о масштабах перемен в том, что касается восприятия гендерной дисфории, и о причинах этого.



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Конечно. Итак, раньше от этого страдали примерно 0,01 процента всего населения, то есть один из 10 тысяч человек. И всегда подавляющее большинство составляли мужчины. По-моему, от этого страдали приблизительно 0,003 процента женщин, то есть одна из 30 тысяч женщин. И это всегда начиналось в детстве, с детской гендерной дисфории.



Сегодня мы видим резкий рост числа девочек-подростков, которые утверждают, что у них такая проблема. И в детстве у них вообще ничего подобного не было! Итак, мы знаем, что это очень странно. И теперь мы видим, что трансгендерами себя называют два процента учащихся старших классов, по большей части девочки-подростки. И мы знаем, что это очень, очень значительный рост, который не кажется логичным. Что ещё более странно, эти случаи кучкуются в группах друзей. Девочки-подростки «выходят из тени» вместе с подругами! Так что мы знаем, что за этим стоят социальные факторы.



Медицинские меры, которые принимаются по этому поводу… Что они в себя включают? Вот вы идёте к доктору и говорите: «У моего 14-летнего ребёнка гендерная дисфория», — и что после этого, скорее всего, сделает врач?



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Знаете, возраст медицинского согласия различается от штата к штату. В Орегоне это 15 лет. То есть 15-летняя девочка без разрешения родителей и даже без рекомендации лечащего врача может войти в гендерную клинику и выйти в тот же день с курсом тестостерона.



Серьёзно?



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Серьёзно.



Каковы долгосрочные последствия этого для подростков?



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Ну, это создаёт угрозу для их фертильности, очень серьёзную угрозу. Через пять лет доктора обычно рекомендуют профилактическую гистерэктомию. Это, конечно же, навсегда меняет ваш голос, ваши черты лица, вашим вечным спутником может стать вечерняя щетина на лице. И строение интимных частей тела это тоже меняет.



Как много трусливых людей, которые своим бездействием допустили всё это. Как много! А вы — смелый человек. Абигейл Шрайер, я очень признателен вам за то, что вы уделили нам время сегодня. Спасибо!



АБИГЕЙЛ ШРАЙЕР: Спасибо.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.