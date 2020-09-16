Обозреватель Times: активисты ненавидят Роулинг не за трансфобную позицию, а потому что она женщина

В последние дни в Twitter приобрёл популярность хэштег #RIPJKRowling — борцы за права трансгендеров попытались «похоронить» живую создательницу «Гарри Поттера» Джоан Роулинг за её «трансфобскую» позицию. Но, как отмечает обозреватель The Times Джеймс Киркап, для столь прогрессивного движения в этих твитах полно сексизма, ведь дело в том, что многие борцы за права трансов просто ненавидят женщин.

«Если вы достаточно неразумны, чтобы получать информацию о мире из Twitter, вероятно, вы могли задаться вопросом: не умерла ли Джоан Роулинг». Хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг») уже несколько дней гуляет по соцсети, но это отнюдь не некролог. Это желание. Тысячи людей воспользовались онлайн-платформой, чтобы с радостью обсудить смерть женщины, создавшей Гарри Поттера», — пишет в своей статье обозреватель The Times Джеймс Киркап.

Как подчёркивает автор, он намеренно пишет слово «женщина», потому что пол в этой истории играет решающую роль. Ведь главная причина такой травли — это не то, что написала или сказала Роулинг, не её мнение о трансгендерах. Главная причина в том, что она женщина, утверждает Киркап.

Люди из Twitter, «хоронящие» живую Роулинг, не приемлют того факта, что она женщина. Они утверждают, что их возмущение вызвали «трансфобские» произведения писательницы, в особенности её последняя книга. Правда, мало кто из них её читал. В книге, написанной Роулинг под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт, речь идёт о серийном убийце, который любит переодеваться в женскую одежду. Идея, по словам автора, не нова — такое уже было и в «Психо» у Альфреда Хичкока, и в «Молчании ягнят» Томаса Харриса, да и в реальной жизни.

И тем не менее на момент выхода упомянутых картин никто не пытался их «отменить» или бойкотировать, а борцы за права трансгендеров не желали смерти их создателям. Тогда почему же Роулинг «заслуживает смерти во славу толерантности и учитывания всеобщих интересов»?

Основным поводом у активистов выступает то, что писательница негативно высказалась по трансгендерному вопросу. Роулинг посмела сказать, что женщины имеют право отказать «людям с мужским телом» в доступе к женским приватным пространствам, что женщины имеют право выражать своё мнение о праве, политике и обществе.

Правда, даже если поверхностно пробежаться по твитам, изливающим ненависть к писательнице, указанный повод в них найти сложно, а вот сексизм — пожалуйста. По словам Киракапа, он сбился со счёта, когда пытался понять, сколько раз в публикациях с хэштэгом #RIPJKRowling её назвали «сукой», а бывало и что похлеще.

Как отмечает автор статьи, «это чудовищно, но неудивительно». Женщины, которые высказывают негативные оценки в обсуждении трансгендерного вопроса, постоянно сталкиваются с критикой и в конечном счёте сексистскими оскорблениями. В отличие от малочисленных мужчин, озвучивающих свою позицию по этой же теме. «Движение, которое позиционирует себя современным и прогрессивным, уж как-то чересчур резво спешит дать оплеуху женщинам, которые посмели взять слово не в свой черёд».

По мнению Киркапа, тема прав трансгендеров, конечно, сложна и в ней много нюансов. Но есть один очень простой момент: огромная часть гнева, «отравляющего эту тему», никак не связана с правами трансов — она сосредоточена вокруг людей, которые ненавидят женщин.