OAN: в Канаде хотят сажать родителей и врачей за отказ менять пол ребёнку

Канадские законодатели внесли законопроект, предусматривающий тюремные сроки за любое противодействие гомосексуальному или трансгендерному поведению детей, сообщает One America News. Как отмечает телеканал, за решётку можно будет угодить даже за слова о том, что мальчик — это мальчик, а девочка — это девочка.

Новая законодательная инициатива в Канаде, законопроект C-8 в палате общин, отправит родителей в тюрьму, если они откажутся способствовать переходу своих несовершеннолетних детей в другой гендер.



Да-да, если ваша шестилетняя девочка хочет, чтобы ей удалили матку, а вы говорите: «Нет, милая, ты девочка, мы не будем этого делать», — вас ждёт тюрьма.



Эти либералы действуют исподтишка. Они всегда пытаются спрятать свою истинную повестку дня в законопроектах, якобы направленных на защиту детей от негуманных лагерей, где из них молитвами вытравливают гомосексуализм.



Мы в нашей программе уже разоблачали схожий мошеннический законопроект в Калифорнии. Не думайте, что мы сделаем поблажку Канаде.



Вот формулировки законопроекта C-8. Законопроект запрещает репаративную терапию, но как мы сегодня определяем репаративную терапию? В документе ей даётся такое определение, цитирую: «практика, лечение или услуга, направленная на то, чтобы изменить сексуальную ориентацию человека на гетеросексуальную или гендерную идентичность человека на цисгендерную, или подавить или уменьшить негетеросексуальное влечение или сексуальное поведение». Конец цитаты.



Итак, если ваш восьмилетний сын скажет, что он девочка, а вы, родитель, мягко скажете ему: «Нет, ты мальчик», — если вы не поведёте его к терапевту, который бы подтвердил его гендерную идентичность и посадил бы его на гормонные препараты для смены пола, которые его химически кастрируют и впоследствии могут привести к бесплодию, с последующей операцией по отрезанию гениталий, — то вам как родителю грозит пять лет тюрьмы.



И если ваш семейный консультант скажет вашей 16-летней дочери-лесбиянке, что проводить в своей спальне сексуальные оргии вредно для здоровья… Что ж, консультант может оказаться за решёткой. Это теперь тоже незаконно, потому что нельзя делать ничего, чтобы, цитирую законопроект, «подавить или уменьшить чьё-то негетеросексуальное сексуальное поведение». Это не мои формулировки, так сказано в законопроекте!



Вы можете спросить, не делается ли исключение для христиан, мусульман и иудеев, согласно вероучению которых пол определяет Бог и мы не можем его изменить с помощью пластических операций или медикаментов. Как насчёт родителей, которые верят в науку, в два пола, продиктованных нашей ДНК? Делается ли исключение для религиозно или научно настроенных консультантов или врачей, отказывающихся практиковать эту шарлатанскую гендерную идеологию и выдавать её за медицину? Нет. Врачам и консультантам тоже грозит пять лет тюрьмы за отказ подтверждать гендерную дисфорию у ребёнка.



Единственное исключение в этом законопроекте допускает, цитирую, «практику, лечение или услугу, связанную с изучением человеком своей гендерной идентичности или с её развитием». Конец цитаты. Но какой врач в здравом уме станет содействовать такому «изучению», когда закон запрещает высказывать предположение о том, что мальчик — это мальчик, а девочка — это девочка и изменить этого они не могут? И когда наказание за это — пять лет тюрьмы, — в случае если либеральные политики выяснят, что доктор использовал недостаточно прогрессивные формулировки.



Помните: научные данные свидетельствуют о том, что более 80 процентов детей с гендерной дисфорией к 18 годам перерастают её, если в детстве не предпринимали действий по переходу в другой гендер. Но если этот законопроект станет законом, не будет ли запрещено родителям и врачам говорить это?



Этот законопроект нужно остановить. Родители, врачи, верующие, научно настроенные люди в Канаде, скажите палате общин проголосовать против по C-8.



Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.