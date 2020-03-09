Бывший трансгендер: мужчин нельзя допускать до участия в женских соревнованиях, даже если они считают себя женщинами

Уолт, расскажите мне об этом. Демократы не станут разбирать вопрос о том, существует ли в спорте неотъемлемое преимущество у биологических мужчин, когда они, даже пройдя процедуру гендерного перехода и идентифицируя себя как женщины, соревнуются с биологическими девушками? Что вы думаете по этому поводу?

УОЛТ ХЕЙЕР, основатель сайта SexChangeRegret, бывший спортсмен-трансгендер: Когда я осуществил переход, я всё ещё оставался мужчиной. Правда заключается в том, что никто не превращается из мужчины в женщину или из женщины в мужчину. Это всё идеология. Это идея, ощущение. Биологически люди не меняются. Но мужчины, которые идентифицируют себя как женщины, действительно идут в женский спорт, хотя им не следует этого разрешать. И я аплодирую законопроекту Аризоны, в котором говорится, что не следует пускать мужчин, считающих себя женщинами, в женский спорт. Им там не место.

Хочу сказать, что я нахожу вашу историю, ваш жизненный опыт просто поразительным. Ведь вы же страдали от расстройства гендерной идентичности и совершили переход: будучи биологическим мужчиной от рождения, вы начали идентифицировать себя как женщина. А затем, когда вы пожалели об этом и осознали, что расстройство гендерной личности — это сопутствующее медицинское состояние, вы осуществили обратный переход.

Теперь вы общаетесь с другими трансгендерами и рассказываете им о чувстве сожаления и о том, как провести обратный переход и как решать их проблемы. По-моему, то, что вы делаете, — просто чудесно. Опираясь на свой опыт, скажите, чувствовали ли, что в те годы, когда ваш гендер был изменён, ваши физические возможности были такими же, как у девушек? Стали ли они меньше по сравнению с тем временем, когда вы ещё не начали принимать гормоны?

УОЛТ ХЕЙЕР: Отличный вопрос. Я жил под именем Лоры Дженсен, ходил в Колледж Сан-Матео в городе Сан-Матео, Калифорния. Я занимался теннисом, был в женской команде по теннису. И никто даже близок не был к тому, чтобы меня победить. Я громил их всех. Они не могли отбить мои подачи. Противное зрелище: мне было больше сорока лет, а им — двадцать с лишним. Я в качестве женщины Лоры Дженсен разносил их в пух и прах, а они даже не могли составить мне конкуренцию. Поэтому идея о том, что мужчина, если он идентифицирует себя как женщина, имеет право участвовать в женских соревнованиях, — это бред. Было жалко смотреть на то, как я поступал с этими бедными девушками. Из-за этого я сейчас чувствую себя ужасно.

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.