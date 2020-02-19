Fox News: иск необходим — даже обогнав соперницу-транса, легкоатлетка из США настаивает на несправедливости соревнований

В эксклюзивном интервью Fox News три старшеклассницы-легкоатлетки из штата Коннектикут, подавшие иск с требованием запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, рассказали о «бессчётном числе» упущенных возможностей из-за конкуренции не на равных. Даже обогнав соперницу-транса, спортсменка Челси Митчелл настаивает, что иск необходим, чтобы «восстановить справедливость».

Коннектикут — один из внушительного числа штатов, во имя инклюзивности разрешивших спортсменам, которые, с биологической точки зрения, принадлежат к мужскому полу, участвовать в женских соревнованиях. Но не вредит ли это спортсменкам-женщинам? Наверное, вы уже знаете моё мнение на этот счёт, ведь я сама активно занималась спортом, особенно в старших классах. Такую же позицию в своём иске отстаивают и три школьницы, успешные легкоатлетки, пытающиеся через суд изменить политику спортивных конференций штата в отношении трансгендерных спортсменок.

Как указано в иске, «текущая ситуация представляет собой дискриминацию девочек и напрямую нарушает 9-ю главу Поправок к закону об образовании от 1972 года*… Из-за того что школы разрешают спортсменам мужского пола участвовать в состязаниях как девочкам и женщинам, девочки и женщины упускают возможности проявить себя на соревнованиях. Такое положение сигнализирует американским девочкам, рождённым с двумя X-хромосомами: «Сдавайтесь. Вам не победить».

Сегодня у нас в гостях с эксклюзивным интервью целое коннектикутское собрание, старшеклассницы и звёзды легкоатлетического спорта, стоящие за этим самым иском, Челси Митчелл, Аланна Смит, Селина Сул и их адвокат Кристиана Холкомб. Очень рада вас здесь видеть!

Селина, я начну с вас, но совсем не потому, что вы учитесь в выпускном классе Старшей школы Гластонберри, которую когда-то окончила и я сама. Что стало последней каплей, после которой вы решили обратиться в суд?

СЕЛИНА СУЛ, старшеклассница-легкоатлетка: Непрекращающаяся несправедливость в нашем виде спорта.

Вы ведь были одной из лучших бегуний. Что именно произошло, что заставило вас почувствовать это несправедливое отношение?

СЕЛИНА СУЛ: Я потеряла бессчётное количество возможностей завоевать титулы, занять призовые места, попасть на сборы, где я могла бы продемонстрировать свои умения тренерам из вузов.

Вам доводилось участвовать в соревнованиях вместе с соперницами мужского, с биологической точки зрения, пола? Вы проигрывали непосредственно им?

СЕЛИНА СУЛ: Они обходили меня каждый раз, когда нам доводилось вместе соревноваться.

То есть в общей сложности это было четыре раза? Или больше?

СЕЛИНА СУЛ: Да бессчётное количество раз.

Бессчётное количество раз, ничего себе. Ну, наверное, разы мы всё-таки могли бы сосчитать, но просто скажем, что такое происходило многократно.

Аланна, у вас такая же ситуация. Люди спрашивают: а что в этом такого, разве всё это не ради поддержания многообразия, того, чтобы учесть интересы всех людей.

АЛАННА СМИТ, старшеклассница-легкоатлетка: Я проигрывала вторые места в соревнованиях на уровне штата и региональных. Привезла домой бронзовую медаль, хотя должна была серебряную.

Этому действительно нелегко противостоять. Кристиана, вы адвокат и представляете интересы девочек. Мы сейчас дойдём и до Челси, которая в следующем году отправится в Колледж Вильгельма и Марии. Но сейчас мой вопрос вам. Действительно непросто пытаться отстоять очевидные и правильные вещи. Во всяком случае, большинство людей понимает, что в данном случае правильно.

КРИСТИАНА ХОЛКОМБ, адвокат: Вы абсолютно правы. Смелость рождает смелость. Эти девушки совершили невероятно смелый шаг, сказав: «Это нечестно! Мы просто хотим, чтобы в нашем спорте все соревновались на равных».

Сейчас мы покажем видео. Вы, к сожалению, не услышите звук, но увидите, как в пятницу вечером Челси одержала победу в соревнованиях, в которых также принимала участие спортсменка-трансгендер. На видео запечатлены последние секунды забега. Давайте посмотрим.

Ух ты. Челси, поздравляю вас с зачислением в Колледж Вильгельма и Марии. Это замечательный вуз.

ЧЕЛСИ МИТЧЕЛЛ, старшеклассница-легкоатлетка: Спасибо.

Расскажите мне об этом забеге. Не почувствовали ли вы, что, может, и не нужно подавать в суд, вы ведь, наконец, победили? Или ваша победа — нечто из ряда вон выходящее?

ЧЕЛСИ МИТЧЕЛЛ: Да, я победила сейчас, тем не менее ранее из-за этой проблемы я проиграла четыре первенства на уровне штата, потеряла бессчётное количество возможностей. Да и в целом множество девочек были вытеснены со своих позиций, так что наш иск абсолютно необходим, чтобы восстановить справедливость.

Вы вообще когда-нибудь могли себе представить, что вам придётся противостоять подобной проблеме? Я по своему опыту в спорте знаю, как много он требует отдачи, особенно лёгкая атлетика. Это изматывающий вид спорта, требующий огромной выносливости. Для той же 55-метровки** необходима очень основательная подготовка. Аланна, вы, например, когда-нибудь думали, что вам придётся состязаться с такой проблемой?

АЛАННА СМИТ: Я никогда не думала, что буду состязаться со спортсменами-трансгендерами. Никогда не думала, что вид спорта, в котором я выступаю, станет несправедливым. Мы все очень любим бегать, и то, что сейчас происходит, очень печалит.

У нас также есть видео, в котором спортсменки-трансгендеры, с которыми вы все соревнуетесь, отстаивают свою точку зрения. Давайте взглянем.

АНДРАЙА ЙЕРВУД, легкоатлетка-трансгендер: Я люблю лёгкую атлетику за чувство товарищества, которое дарит этот вид спорта.

ТЕРРИ МИЛЛЕР, легкоатлетка-трансгендер: Я люблю лёгкую атлетику, потому что чувствую, что она подарила мне словно вторую семью. Это ещё одна очень тесная связь.

АНДРАЙА ЙЕРВУД: Мы девушки и не хотели бы бегать ни за какую другую команду.

ТЕРРИ МИЛЛЕР: Мы такие же люди, как и все остальные… А как, вы думаете, мы себя чувствуем? Нам каждый день приходится через это проходить.

Селина, поделитесь, что вы думаете по поводу этих заявлений?

СЕЛИНА СУЛ: Здесь проблема не в самих спортсменах, а в действующей политике штата Коннектикут и в том, что её необходимо изменить.

Но трансгендеры утверждают, что дело как раз-таки в них. Они настаивают, что они женщины и должны участвовать в женских соревнованиях. Хотя здесь необходимо упомянуть о физиологических преимуществах таких спортсменок. Давайте реально посмотрим на вещи, мне важно учитывать фактическую реальность. Вот список физиологических преимуществ мужчин перед женщинами, которые нельзя изменить с помощью гормонов или чего бы то ни было ещё. У мужчин более широкие плечи, больший объём лёгких, больше скелетной мышечной ткани, более высокая минеральная плотность костной ткани в руках. В целом верхняя часть тела у мужчин, конечно же, куда сильнее.

И это просто факты. А вы оказались втянуты во всё это и вынуждены себя защищать. Мы раньше уже об этом говорили в свете совсем другой темы, никак с вами не связанной: это ведь просто здравый смысл. Что же, получается, в таких ситуациях здравый смысл никакой роли не играет?

ЧЕЛСИ МИТЧЕЛЛ: Я считаю, что действующая политика абсолютно несправедлива. Значит, нужно уже что-то сделать, чтобы восстановить справедливость.

Как ваши одноклассники реагируют на эту ситуацию? Что они вам говорят?

АЛАННА СМИТ: Многие мои одноклассники меня поддерживают и, даже если сами серьёзно спортом не занимаются, понимают, почему я это делаю, почему мы решили противостоять несправедливости.

У вас так же?

СЕЛИНА СУЛ: Да, меня очень многие поддержали.

А в рамках общенационального освещения этой истории?

СЕЛИНА СУЛ: Я получила немало поддержки, но в то же время столкнулась и с внушительным числом негативных комментариев. Но я стараюсь на этом не заморачиваться и фокусироваться на своей главной цели.

Кристиана, девочкам очень непросто — оставаться лучшими в своём виде спорта. Да в любом спорте одержать победу над соперником, принадлежащим, с биологической точки зрения, к мужскому полу, очень сложно. Но я, когда только подошла к этим девочкам, сразу подумала: «Ну точно, это бегунья. И эта. И эта». Вы все сильнейшие спортсменки. Но в существующих обстоятельствах очень трудно делать то, что они пытаются делать.

КРИСТИАНА ХОЛКОМБ: Это действительно очень трудно. Они старшеклассницы и должны бы просто думать о том, как они любят бегать, о бесконечном количестве часов, которые они потратили на тренировки, а не быть втянутыми в эпицентр столь противоречивой ситуации. Очень несправедливо, что взрослые, Школьная спортивная конференция Коннектикута, государственные школы штата не хотят напрямую разбираться с этой проблемой и помочь девочкам, вроде Челси, Аланны и Селины, соревноваться между собой на равных.

Я в своё время играла в баскетбол, хоккей с мячом и софтбол, и вот что я вам скажу: если бы тогда действовало это правило, у меня бы не получилось такой спортивной карьеры, которая у меня была. А мне повезло, что она у меня была. Гластонберри — прекрасная школа, Кент — замечательная школа. У нас множество хороших школ в Коннектикуте, но сейчас творится просто какое-то безумие. Я желаю вам всего наилучшего, у вас всё получится, я уверена. Всё сложится с вузами, бегом, да и по жизни. Вы очень смелые, и я вам очень благодарна за то, что сегодня вы были с нами. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2020 года.

* Согласно 9-й главе Поправок к закону об образовании от 1972 года, дискриминация по половому признаку в образовательной сфере запрещена (прим. ИноТВ).

** Бег на 55 метров — популярная в США дисциплина лёгкой атлетики. Раньше она называлась «спринт на 60 ярдов», в стандарты Международной ассоциации легкоатлетических федераций не входит (прим. ИноТВ).