Fox News: посмотрев съезд демократов, вы захотите сбежать из США

В Соединённых Штатах проходит многодневный предвыборный съезд Демократической партии, и каждый вечер телеканалы транслируют выступления матёрых политиков, говорящих банальности, констатирует Fox News. Однако, по мнению телеведущего Такера Карлсона, самое интересное демократы решили не пускать в телеэфир. Выступления некоторых религиозных и общественных деятелей проливают свет на то, каким будет правление этой партии, и большинству американцев это не понравится, уверен журналист.

Не очень-то аппетитно: банальности, перемешанные со штампами, тушёные в густом соусе ханжества и тупости. Ни один нормальный человек не может есть то блюдо, которое подаёт на этой неделе национальный комитет Демократической партии. Мы смотрим просто потому, что это наша работа.



До сих пор самое волнующее во всём этом — смотреть, как бесстыдно они могут лгать. Похоже, их цель — полностью перевернуть реальность. Профессиональная богачка Мишель Обама уверяла американцев, что её угнетают. Губернатор Нью-Йорка, проявивший преступную халатность, хвастался, как хорошо он справился с коронавирусом. А потом пришёл старый приятель (миллиардера-педофила. — ИноТВ) Джеффри Эпштейна Билл Клинтон — выступить в качестве партийного рупора морали.



Признаемся, просмотр этого вызывал некоторый низменный восторг: во всяком случае, стоит снять шляпу перед их дерзостью. В Демократической партии не лгут по мелкому. Эти люди идут до конца! Вы поймаете их за руку, когда они пытаются увести у вас кошелёк — и они арестуют вас за кражу! А потом прочтут вам лекцию о том, что совершать преступления невыгодно.



Для тех, кто давно изучает мышление либералов, ничто из этого не ново. Левые давно выстроили целую политическую партию на основе фрейдистского принципа переноса: они перекладывают свои собственные грехи на вас, таким образом очищая свою совесть и обеспечивая себе моральное превосходство. Хитрая уловка. Но она уже стара. Мы знаем, как это делается. Во всяком случае, похоже, что общественность это раскусила.



Вчера вечером съезд демократов проиграл в рейтинге развлекательному шоу «В Америке есть таланты». Пара жонглёров с Филиппин, два брата в белых, светящихся в темноте головных повязках, показывали на сцене свой номер с йо-йо. И это смотрело больше народа, чем выступление доктора Джилл Байден! Гораздо больше! Мы могли бы предсказать, что так и будет. Только (ведущая MSNBC. — ИноТВ) Николь Уоллес хочет посмотреть ещё одну речь доктора Джилл Байден. Кстати, что она за доктор? А то некоторые из нас неважно себя чувствуют. Но и этот вопрос останется без ответа.



Что демократам стоило сделать, так это пустить в телеэфир остальную часть своего съезда. Уж это привлекло бы зрителей! Вы, может быть, не знаете, но основная часть мероприятий в рамках съезда проходит в дневные часы. Телеканалы их не освещают. Вы понятия не имеете, что они вообще были. И, конечно же, на то есть причины. Но какая потеря для публики! Если бы вы слышали, что они говорят днём, вы бы уже никогда не стали смотреть их в прайм-тайм. А то и вовсе бежали бы из страны!



Последние три дня мы всё это смотрели. И сейчас мы покажем вам, что нам открылось.



Начать этот вечер мы хотим с молитвы, вдруг прозвучавшей на съезде в понедельник. У микрофона был пастор по имени Фредерик Хейнс. Слушая его слова, сравните их с тем, что вы можете услышать в своей церкви.



ФРЕДЕРИК ХЕЙНС, пастор: Вам хватило наглости строить стену, в то время как статуя Свободы в гавани Нью-Йорка говорит: «Дайте мне ваш усталый народ, всех жаждущих вздохнуть свободно». Иисус скажет: «Америка, если ты не возьмёшься за ум, ты можешь отправиться в ад!»



В ад! Голосуйте за Байдена, обречённые грешники, или отправитесь в ад!



Очень прямолинейно. Выражался ли Джонатан Эдвардс* яснее? Или Джерри Фолуэлл**? Что бы вам ни говорили, именно Демократическая партия сегодня рассадник религиозного экстремизма. Пастор «Отправляйся в ад!» Хейнс, например, поклонник (исламского радикала. — ИноТВ) Луиса Фаррахана. Это люди веры, просто не вашей веры.



Но религия — не единственный институт, который демократы перестраивают на своём съезде. Они решили, что и клятву верности (американскому флагу. — ИноТВ) тоже стоит пересмотреть. И они предлагают новый вариант. Вот он.



МУЖЧИНА: Я клянусь в верности флагу Соединённых Штатов Америки и республике, которую он представляет, нации, единой перед Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех… когда-нибудь.



«Когда-нибудь». Да. Когда-нибудь эта страна может стать хорошей — когда-нибудь, если править будем мы. А так это отвратительное место. Если в руководстве не мы, то Америка ужасна и не стоит того, чтобы её спасать!



Вы это уже слышали. Мишель Обама однажды на это намекнула. В первый раз она гордилась своей страной тогда, когда до власти добралась её семья. Но по сегодняшним меркам это был очень тонкий намёк. На демократическом съезде на этой неделе борец за права трансгендеров по имени Линда Лабейха высказала это прямым текстом!



ЛИНДА ЛАБЕЙХА, борец за права трансгендеров: Я никогда не чувствовала себя американкой. Я не знаю клятву верности. Это не мои системы, в том же смысле, в котором это не мой президент.



Это не их системы! Дональд Трамп — не их президент! Имеется в виду, что это не их страна, если им не нравится человек в Белом доме. То есть для них или всё, или ничего. И в данный момент они склоняются к ничему. Поэтому они, видимо, отдали роль режиссёра съезда Колину Капернику***. Посмотрите.



МУЖЧИНА: Многие фотографии и видеозаписи, которые вы сейчас увидите, были сделаны до COVID, поэтому дети и не соблюдают социальную дистанцию. Но аудио было записано в последний месяц. Если можете, встаньте или преклоните колено, решать вам.



«Можете преклонить колено»…



Итак, если вы, как мы, смотрели это достаточно долго, легко забыть, что это на самом деле довольно маргинальные идеи. Посмотрите на данные опросов. Большинство людей с этим не согласны. Большинство американцев любят свою страну! Поэтому они и живут здесь! И многие из них выражают эту любовь, вставая под государственный гимн. Кажется, мелочь. Но для людей это многое значит. Американцы гибли в бою, защищая наши национальные символы. Это банальный довод, да, но это не просто банальный довод, это и вправду было!



Но на национальном съезде Демократической партии об этом ничего не знают. И не считают, что об этом следует знать вашим детям. Вот почему они поддерживают уничтожение американской истории.



ЛИНДА ЛАБЕЙХА: Пусть в этот исторический момент появится больше таких памятников, вместо старых, на которые никто уже не хочет смотреть. Пусть их появление, их запоздалая установка и существование напоминают всем о нашей ужасной, уродливой и болезненной истории обращения с чернокожими в мире.



Хм. Итак, есть фрагменты истории, «на которые никто уже не хочет смотреть», так что мы от них избавляемся.



Вы следите за их мыслью? Если нет, напомним: речь идёт о том, чтобы стереть американскую историю, переписать клятву верности, высмеять и унизить национальный гимн, превратить христианство в политическое оружие. Сколько у них дел на съезде Демократической партии!



Но это ещё не всё. Пришло время для обсуждения конкретных мер. Для подробных разговоров о том, как править страной. В прошлые вечера мы показывали вам фрагменты платформы национального комитета Демократической партии. Например, они хотят закрыть многие тюрьмы в стране, отменить денежный залог для лиц, обвиняемых в преступлениях. Но это лишь начало, маленькая закуска, которая должна возбудить аппетит перед подачей основного блюда.



Чтобы узнать больше, обратимся к человеку по имени Джей Май. Вам следует знать, что Джей Май предпочитает местоимения «они», «их». Согласно «их» биографии в университете Уэйк-Форест, Джей Май, цитирую, «трансгендерная, небинарная, внегендерная королева-король русалок, афроамериканского и вьетнамского происхождения, в настоящее время проживающая свою бесконечно эволюционирующую правду в Уинстон-Сейлеме». Конец цитаты. Поняли? Хорошо. Теперь слушайте, что говорит Джей Май.



ДЖЕЙ МАЙ, ассистент преподавателя в университете Уэйк-Форест: Почему люди не могут представить себе мир без копов? Почему люди не могут представить себе мир без тюрем? Почему люди не могут расширить своё воображение, чтобы оно включало в себя общественную помощь, чтобы оно включало в себя аболиционистское будущее? Я говорю о настоящем аболиционизме, не о разбавленной версии национального комитета Демократической партии. Мы говорим об упразднении полиции, об упразднении иммиграционной и таможенной полиции, об упразднении тюрем…



Да! Мы говорим об упразднении полиции, об упразднении иммиграционной и таможенной полиции, об упразднении всех тюрем… Мы воображаем такой мир, мы подаём его вам. Начинаешь понимать, почему они не транслируют это по телевидению.



Демократы и их верные лакеи — СМИ — уже много недель говорят вам, что всего этого нет, вы это просто придумываете! Демократы вовсе не хотят убрать копов и оставить вас беззащитными. Да, они голосуют за то, чтобы забрать у полицейских департаментов по всей стране миллиарды долларов, но это вовсе не прекращение финансирования, это перераспределение! Ничего особенного! Успокойтесь!



Но вот появляется Джей Май — и выпускает из демократического мешка целое полчище кошек. И даёт вам понять, что да, все ваши страхи оправданы. Мы делаем именно то, что вы подумали. Внегендерные королевы-короли русалок здесь, и всё теперь будет по-другому! Смотрите!



Дата выхода в эфир 19 августа 2020 года.



* Джонатан Эдвардс — американский кальвинистский проповедник XVIII века, известный своей проповедью «Грешники в руках разгневанного Бога» (прим. ИноТВ).



** Джерри Фолуэлл — американский консервативный пастор и телепроповедник, расцвет деятельности которого пришёлся на 1980-е годы (прим. ИноТВ).



*** Колин Каперник — игрок в американский футбол. Знаменит тем, что отказывался вставать под гимн США и вместо этого вставал на одно колено — в знак протеста против расовой несправедливости (ИноТВ).