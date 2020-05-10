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Daily Mail: британская школьница добилась в суде отмены «туалетного пакета мер» для трансгендеров

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13-летняя британская школьница, чьё имя публично не называется, через суд добилась отзыва рекомендаций со стороны властей графства Оксфордшир для учебных заведений, согласно которым дети-трансгендеры получали возможность пользоваться уборными и раздевалками в зависимости от своих гендерных предпочтений, пишет Daily Mail. По мнению девушки, эта инициатива местного руководства представляла собой угрозу как для её безопасности, так и для неприкосновенности её личной жизни.
Daily Mail: британская школьница добилась в суде отмены «туалетного пакета мер» для трансгендеров
Reuters
13-летняя школьница одержала победу в судебном разбирательстве, цель которого заключалась в том, чтобы принудить власти графства Оксфордшир отказаться от «туалетного пакета мер» для трансгендеров, поскольку тот угрожал её безопасности и неприкосновенность её личной жизни, пишет Daily Mail.
 
Как отмечает издание, дело рассматривалось в Высоком суде Лондона. Графство уже подтвердило отмену своей инициативы.
 
Между тем, по словам девушки, чьё имя публично не называется, совет Оксфордшира до сих пор не принёс извинения и не признал свою неправоту с созданием этого пакета мер.  
 
Последний включал в себя рекомендацию, согласно которой школьники-трансгендеры должны были иметь возможность использовать любой туалет и любую раздевалку в зависимости от предпочитаемого ими гендера. В результате, если ребёнок, родившийся мальчиком, заявил бы, что он считает себя девочкой, то ему позволили бы пользоваться женским туалетом.
 
13-летняя школьница решила побороться против этих рекомендаций в суде, добившись их рассмотрения в Высоком суде Лондона.
 
При этом она заявила: «Я очень удивлена тем, что совет до публикации этого пакета мер ни разу не поинтересовался мнением девочек в Оксфордшире. Согласно этим рекомендациям, у меня нет права на неприкосновенность частной жизни со стороны представителей противоположного пола в раздевалках, уборных и во время поездок в детский лагерь».
 
Её победу приветствовали пользователи социальных сетях. Один из них написал: «Спасибо за это. Хоть какая-то хорошая новость».
 
Другой задался вопросом: «Сколько денег ушло на всю эту чушь?»
 
Ещё один интернет-пользователь отметил: «Какая трата денег в то самое время, когда советы говорят, что у них недостаточно ресурсов для предоставления своих услуг».
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Daily Mail Великобритания Европа
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