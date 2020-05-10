Daily Mail: британская школьница добилась в суде отмены «туалетного пакета мер» для трансгендеров

13-летняя британская школьница, чьё имя публично не называется, через суд добилась отзыва рекомендаций со стороны властей графства Оксфордшир для учебных заведений, согласно которым дети-трансгендеры получали возможность пользоваться уборными и раздевалками в зависимости от своих гендерных предпочтений, пишет Daily Mail. По мнению девушки, эта инициатива местного руководства представляла собой угрозу как для её безопасности, так и для неприкосновенности её личной жизни.
13-летняя школьница одержала победу в судебном разбирательстве, цель которого заключалась в том, чтобы принудить власти графства Оксфордшир отказаться от «туалетного пакета мер» для трансгендеров, поскольку тот угрожал её безопасности и неприкосновенность её личной жизни, пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, дело рассматривалось в Высоком суде Лондона. Графство уже подтвердило отмену своей инициативы.
Между тем, по словам девушки, чьё имя публично не называется, совет Оксфордшира до сих пор не принёс извинения и не признал свою неправоту с созданием этого пакета мер.
Последний включал в себя рекомендацию, согласно которой школьники-трансгендеры должны были иметь возможность использовать любой туалет и любую раздевалку в зависимости от предпочитаемого ими гендера. В результате, если ребёнок, родившийся мальчиком, заявил бы, что он считает себя девочкой, то ему позволили бы пользоваться женским туалетом.
13-летняя школьница решила побороться против этих рекомендаций в суде, добившись их рассмотрения в Высоком суде Лондона.
При этом она заявила: «Я очень удивлена тем, что совет до публикации этого пакета мер ни разу не поинтересовался мнением девочек в Оксфордшире. Согласно этим рекомендациям, у меня нет права на неприкосновенность частной жизни со стороны представителей противоположного пола в раздевалках, уборных и во время поездок в детский лагерь».
Её победу приветствовали пользователи социальных сетях. Один из них написал: «Спасибо за это. Хоть какая-то хорошая новость».
Другой задался вопросом: «Сколько денег ушло на всю эту чушь?»
Ещё один интернет-пользователь отметил: «Какая трата денег в то самое время, когда советы говорят, что у них недостаточно ресурсов для предоставления своих услуг».
Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что лига не намерена откладывать возобновление сезона из-за того, что один клуб был вынужден уйти на карантин после выявления случаев коронавируса.
Министерство иностранных дел России выразило возмущение из-за записи, опубликованной в аккаунтах Белого дома в социальных сетях, в которой говорится о «победе США и Великобритании над нацизмом», но при этом не упоминается о вкладе Советского Союза в победу.
Президент России Владимир Путин рассказал, что его пробрала до слёз картина о Великой Отечественной войне под названием «Рабовладельцы» советского художника Тараса Гапоненко. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, объяснил свою резкую реакцию на слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Алексея Олейника над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у тех, кто 20 лет назад из-за рубежа финансировал терроризм и сепаратизм на Северном Кавказе, были все шансы на то, чтобы реализовать гнусный план по развалу страны изнутри.
Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян признался, что не ожидал победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, но не считает 31-летнего спортсмена опасным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Министерство здравоохранения России взяло на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением заболевших коронавирусом пациентов в Дагестане, в ближайшее время потребность республики в лекарствах будет удовлетворена.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, резко ответил хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову, который подверг сомнению успехи спортсменки.