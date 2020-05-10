Daily Mail: британская школьница добилась в суде отмены «туалетного пакета мер» для трансгендеров

13-летняя школьница одержала победу в судебном разбирательстве, цель которого заключалась в том, чтобы принудить власти графства Оксфордшир отказаться от «туалетного пакета мер» для трансгендеров, поскольку тот угрожал её безопасности и неприкосновенность её личной жизни, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, дело рассматривалось в Высоком суде Лондона. Графство уже подтвердило отмену своей инициативы.

Между тем, по словам девушки, чьё имя публично не называется, совет Оксфордшира до сих пор не принёс извинения и не признал свою неправоту с созданием этого пакета мер.

Последний включал в себя рекомендацию, согласно которой школьники-трансгендеры должны были иметь возможность использовать любой туалет и любую раздевалку в зависимости от предпочитаемого ими гендера. В результате, если ребёнок, родившийся мальчиком, заявил бы, что он считает себя девочкой, то ему позволили бы пользоваться женским туалетом.

13-летняя школьница решила побороться против этих рекомендаций в суде, добившись их рассмотрения в Высоком суде Лондона.

При этом она заявила: «Я очень удивлена тем, что совет до публикации этого пакета мер ни разу не поинтересовался мнением девочек в Оксфордшире. Согласно этим рекомендациям, у меня нет права на неприкосновенность частной жизни со стороны представителей противоположного пола в раздевалках, уборных и во время поездок в детский лагерь».

Её победу приветствовали пользователи социальных сетях. Один из них написал: «Спасибо за это. Хоть какая-то хорошая новость».

Другой задался вопросом: «Сколько денег ушло на всю эту чушь?»

Ещё один интернет-пользователь отметил: «Какая трата денег в то самое время, когда советы говорят, что у них недостаточно ресурсов для предоставления своих услуг».