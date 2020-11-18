Вице-президент Немецкого союза учителей: ложные представления о толерантности создали в школах почву для экстремизма

Недавний теракт с обезглавливанием учителя во Франции встревожил преподавателей в Германии, заявил в интервью Bild вице-президент Немецкого союза учителей Юрген Бём. По его словам, работники немецких школ также получают исламистские угрозы. К такой ситуации привели политические ошибки последних лет, отметил он: «Отчасти ложные представления о толерантности создали здесь почву для экстремизма».

Господин Бём, как часто вы за свою карьеру слышали исламистские угрозы от школьников?

ЮРГЕН БЁМ, вице-президент Немецкого союза учителей: Я, слава богу, ещё никогда. Я, естественно, слышал о том, что в определённых проблемных районах есть такие трудности. Я считаю, что здесь нам нужно устанавливать чёткие правила и принимать демократические меры. Нужно защитить учителей. Это очень важно. И перед нами как обществом, а также системой образования стоит важная задача: установить чёткие границы дозволенного, действуя при этом демократически. Также нам нужно уделять большее внимание политическому и ценностному воспитанию в школах, что показывает и недавний отчёт о молодёжи. Этим нужно заняться основательно, причём во всех областях и по всем предметам.

Как вы поступаете в случае таких угроз, что советуете вашим коллегам? Они, наверное, боятся, ведь во Франции дело действительно дошло до их реализации?

ЮРГЕН БЁМ: Конечно, события во Франции повлияли на нас. То, что там произошло, это, конечно, крайний случай. Мы все отнеслись к произошедшему с большим сочувствием. Моим коллегам, руководителям школ, учителям я советую действовать в таких ситуациях последовательно. Устанавливать чёткие правила. Не уступать. Привести ситуацию в школах в соответствие с нашими демократическими нормами. И требовать от учеников соответствующего поведения. Нельзя отступать и давать себя запугать. Это очень, очень важно. И нам нужно создать в образовательных учреждениях больше пространства для общения учителей со школьниками, чтобы они участвовали в их развитии. Взять, например, проблему с платком на голове. В течение последних лет мы постоянно обсуждали эту тему, и ситуация сдвинулась с места. Появились правовые основания для того, чтобы утверждать, что маленьким девочкам необязательно носить платки в школах.

Господин Бём, вы только что упомянули о маленьких девочках. В Берлине угрожал 11-летний ученик начальных классов. Это маленькие, незрелые дети. Вряд ли они эти слова сами придумали, так что нужно общаться и с родителями. Как вы реагируете, когда родители утверждают, что таких выражений он наслушался не дома, а в школе? Что делать с этим?

ЮРГЕН БЁМ: К этому нужно отнестись серьёзно. Нужно об этом говорить, в том числе и с учениками. Спросить у них, откуда они взяли эту информацию. Но нам нужно понять, что семейная среда, конечно же, влияет на поведение детей в школе. И очень часто эти вещи закладываются в них не в учебном заведении, а они приносят их туда из семьи. Если же они закладываются в школе, нужно принять соответствующие меры. Нужно говорить, вести просветительскую работу с учениками. Это важная задача нашего образования. Мы все должны в этом участвовать и помогать коллегам. Я призываю политиков поддержать преподавателей, которые требуют соблюдения правил и хотят сохранить демократические структуры. Школы, коллег нужно защитить. К тому же за последние годы, по моему мнению, многое было сделано неправильно. Отчасти ложные представления о толерантности создали здесь почву для экстремизма.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.