DW: французская молодёжь не доверяет газетам, а соцсети распространяют ненависть и фейки

Подростки во Франции в основном получают информацию из интернета, и верят во многие фейки и теории заговора, которые там распространяют, сообщает Deutsche Welle. У учителей же не получается достучаться до них с помощью фактов. Во многом потому, что преподаватели выбирают неправильную стратегию и ничего не понимают в социальных сетях. А ведь там эмоциональный и доверчивый школьник может стать лёгкой жертвой вербовщиков из «Исламского государства».

Они получают информацию только из телефона, как и многие подростки в пригороде Парижа.

УИЛЛ, житель пригорода Парижа: Я захожу в социальные сети или ищу информацию в Google. Но мне социальные сети больше нравятся, потому что там есть комментарии, а это интереснее.

Но в социальных сетях распространяется ненависть. Многие подростки верят теориям заговора и исламистской пропаганде. Три примера. Видео, которое прославляет «Исламское государство» и тех, кто совершил теракт в «Батаклане». Карикатуры на евреев, которые управляют всем миром. Видео, в котором президента Макрона показывают сатанистом. Всё это дезинформация, в которую верят многие подростки во французских пригородах. У Скотти Бернара это вызывает беспокойство.

СКОТТИ БЕРНАР, житель пригорода Парижа: У меня много двоюродных братьев, как вот, например, он. Я заметил, что на каналах в социальных сетях очень много фейков. Целевая аудитория у них — молодые люди, потому что они особенно доверчивые.

На вопрос «Почему они не получают информацию из газет или телевидения?» Скотти и Уилл отвечают одинаково. По их словам, французские СМИ часто настраивают зрителей против кого-то, например, мусульман. Сами они не мусульмане.

УИЛЛ: Это нормально, когда людям сообщают о произошедшем теракте, но нельзя же говорить всё время только о нём. Таким образом они дают понять мусульманам, что им здесь не рады, и что было бы лучше, если бы границы были закрыты.

СКОТТИ БЕРНАР: В США никому не пришла в голову идея приравнивать ку-клус-клановцев к христианам. Поэтому неправильно валить в одну кучу мусульман и этих безумцев, пытающихся продвигать свои идеи с помощью террора.

Подростки в пригороде Парижа считают, что на них лежит стигма. Сейчас, когда исламистский терроризм вернулся в Европу, фейки переживают бум. Учителя, преподающие в проблемных кварталах, как этот, не могут достучаться до школьников с помощью фактов, ведь в их глазах они — часть истеблишмента, который распространяет ложь.

АЛИСА ПАСКАЛЬ, преподаватель истории: Да, это вызывает беспокойство. Ученики сомневаются в том знании, которое мы им даём. Нередко случается так, что они не хотят верить в то, что мы рассказываем им на уроках.

Скотти Бернар считает, что учителя выбрали неправильную стратегию и не понимают, как работают социальные сети. По его словам, это огромная проблема. Поэтому он решил действовать сам. Вместе с одним союзом журналистов он создал на YouTube канал для борьбы с фейками под названием Mytho, что в переводе означает ложь.

СКОТТИ БЕРНАР: Здесь мы снимаем видео.

(показывают фрагмент из видео с канала)

СКОТТИ БЕРНАР: Добро пожаловать на передачу Mytho, где мы объясним разницу между правдой и ложью. С Маисой.

МАИСА: И Скотти.

СКОТТИ БЕРНАР: Мы — команда мечты.

(конец фрагмента)

СКОТТИ БЕРНАР: Главная цель — объяснить подросткам, что нужно всегда смотреть, откуда появилась информацию, кто разместил её в интернете.

В своё последнем видео они предостерегают от просмотра пропагандистских видео исламистов. Они говорят: «Будьте внимательны, когда кто-то давит на вашу жалость!»

СКОТТИ БЕРНАР: Некоторые подростки особенно эмоциональны. Возможно, у них трудности дома или в школе. И в результате они могут стать лёгкой жертвой вербовщиков из «Исламского государства». Поэтому мы даём молодым людям советы, как развить в себе критическое мышление, в том числе и в отношении идей, которые могу казаться идеалистическими, а на самом деле абсолютно безумны.

Они также хотят с помощью учёных разоблачать фейки о пандемии коронавируса.

(показывают фрагмент из видео на канале)

СКОТТИ БЕРНАР: У нас есть пара вопросов. Мы тут нашли какую-то сумасшедшую инфографику о масках.

МАИСА: Не могли бы вы нам кое-какие вещи подробнее объяснить?

(конец фрагмента)

Уилл считает, что канал Mytho крутой.

УИЛЛ: Они оба абсолютно правы. Нужно внимательнее относится к тому, во что веришь.

Пока что канал только в самом начале своего развития. И уже тысячи подростков смотрят видео. Они оба этим гордятся.

СКОТТИ БЕРНАР: Если подросток посмотрит опасное видео, а потом вспомнит о том, чему мы учили его в наших роликах, это будет означать, что мы победили.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.