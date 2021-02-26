Вести: штраф и даже тюрьма — борьба с антисемитизмом на Украине выходит на законодательный уровень

На Украине, которая, согласно исследованиям, занимает второе место в Европе после Польши по уровню антисемитизма, решили бороться с этим явлением на законодательном уровне. Как пишут «Вести», за отрицание холокоста, высказывание стереотипных заявлений или распространение любых унизительных материалов о евреях предлагается штрафовать, а в некоторых случаях можно будет схлопотать и тюремный срок. Эксперты считают данный шаг правильным, поскольку антисемитизм на Украине не только распространён как явление, но и носит систематический характер.

На Украине решили объявить войну антисемитизму на законодательном уровне. Как пишут «Вести», за отрицание холокоста, высказывание стереотипных заявлений или распространение любых унизительных материалов о евреях предлагается штрафовать, а в некоторых случаях можно будет схлопотать и тюремный срок.

Как отмечает издание, авторами законопроекта выступили сразу 49 депутатов от президентской партии «Слуга народа». Они предлагают определить, что именно попадает под проявление антисемитизма, и внести изменения в уголовный кодекс. Перечень довольно длинный: от высказываний до вандализма.

Согласно исследованию ADL Global 100 Index, по уровню антисемитизма Украина занимает второе место в Европе после Польши. При этом с 2015 года уровень антисемитизма на Украине начал резко расти — с 32% до 46%. В ходе исследования жителям 14 европейских стран называли определённые негативные стереотипы и спрашивали: они правдивы или ошибочны? Вопросы касались холокоста, а также влияния евреев на мировой порядок, финансовые рынки и бизнес.

Так, 72% украинцев согласились с утверждением о том, что «евреи обладают слишком большой властью в деловом мире». А в Западной Европе распространён стереотип, что евреи более лояльны к Израилю, чем к стране, в которой они проживают.

В то же время, как говорит «Вестям» президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, это далеко не все стереотипы, которые распространены на Украине.

«Евреев на Украине часто обвиняют в голодоморе, потому что кто-то из евреев работал в НКВД. На этом основании делается вывод, что все евреи виновны. Это приём нацистской и в том числе оуновской пропаганды. Они точно так же говорили, что все евреи участвовали в голодоморе, поэтому их нужно убивать. В том числе эти технологии часто используются в политических целях. Например, раньше в ходе избирательных кампаний против Юлии Тимошенко часто распространяли информационные материалы антисемитского характера и обвиняли её в том, что она еврейка. То же самое касается и Петра Порошенко, когда его называли Вальцманом. Против Арсения Яценюка сочиняли басни, что он из какой-то древней еврейской семьи. Это всё очень распространено», — говорит Долинский.

По его словам, простой украинец может даже этого всего не замечать. Чтобы почувствовать проявление антисемитизма, нужно быть евреем.

«Самое страшное, что эти тенденции в последние годы только усугубляются. Сейчас это в основном буллинг. Говорят, «жид пархатый». Но нередки случаи и физического давления, когда на евреев и на синагоги нападают. В Николаеве, например, пытались сжечь синагогу. В Никополе человек с топором напал на синагогу», — перечисляет Долинский.

При этом, как сказал «Вестям» адвокат, эксперт по борьбе с антисемитизмом и нетерпимостью Иван Либерман, антисемитизм не только распространён на Украине как явление, но и носит систематический характер.

«У меня в кабинете на данный момент лежит папка с определениями судов в количестве девяти штук о необходимости открытия уголовных производств по статье 161 УК. И это только за год», — отметил Либерман.

Кроме того, многочисленные факты антисемитизма регулярно попадают в СМИ. Например, в феврале этого года издательство «Центр обучающей литературы» выпустило книгу Зиновия Кныша «Евреи или жиды», которую представители еврейской общины называют унизительной. В декабре прошлого года в Киеве на Контрактовой площади вандалы уничтожили ханукию, которую местная синагога установила к празднику хануки. А до этого в октябре минувшего года националисты разместили возле офиса президента информационный баннер с надписью о том, что «еврейский клан Зеленского захватил власть на Украине».

Как отмечает издание, примечательно, что сам президент за месяц до этого инцидента наличие на Украине антисемитизма отрицал. В сентябре 2020 года в интервью The Jerusalem Post заявил, что уровень антисемитизма составляет не более 5%, и добавил, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний.

Сам факт наличия такого законопроекта, как говорит «Вестям» Долинский, — это безусловный успех.

«Это то, о чём еврейские организации вели речь на протяжении последних 20 лет. Но этого мало. Нужно изменить и саму статью уголовного кодекса. Потому что по ней невозможно никого осудить. За все годы независимости никого не осудили за антисемитизм. Просто потому, что нельзя доказать умысел», — уверяет Долинский.

В то же время, как говорит «Вестям» Либерман, что касается непосредственно статьи о нарушениях равноправия граждан, то таких прецедентов масса.

«Всё зависит от того, что конкретно совершил человек: написал обидное слово, опубликовал свастику или совершил другие конкретные физические действия. Доказать это несложно. На практике для этого необходимо лишь соответствующее заключение эксперта относительно какого-либо знака или высказывания. И этого заключения уже достаточно для возбуждения уголовного производства и регистрации материалов. Например, слово «жид» с 1991 года на Украине официально считается унижением. Соответственно, уже этого достаточно, чтобы доказать умысел», — говорит Либерман.

Также, по его словам, важно определить, что является бытовым антисемитизмом, а что публичным.

«Когда сосед с соседом на кухне обсуждают, как евреи мешают им жить, то это — бытовой антисемитизм, и привлечь за это не получится. Но если человек опубликует оскорбительные рисунки на своей страничке в соцсетях, то это уже считается достоянием общественности», — говорит «Вестям» Либерман.