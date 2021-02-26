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Вести: штраф и даже тюрьма — борьба с антисемитизмом на Украине выходит на законодательный уровень

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине, которая, согласно исследованиям, занимает второе место в Европе после Польши по уровню антисемитизма, решили бороться с этим явлением на законодательном уровне. Как пишут «Вести», за отрицание холокоста, высказывание стереотипных заявлений или распространение любых унизительных материалов о евреях предлагается штрафовать, а в некоторых случаях можно будет схлопотать и тюремный срок. Эксперты считают данный шаг правильным, поскольку антисемитизм на Украине не только распространён как явление, но и носит систематический характер.
Вести: штраф и даже тюрьма — борьба с антисемитизмом на Украине выходит на законодательный уровень
Reuters

На Украине решили объявить войну антисемитизму на законодательном уровне. Как пишут «Вести», за отрицание холокоста, высказывание стереотипных заявлений или распространение любых унизительных материалов о евреях предлагается штрафовать, а в некоторых случаях можно будет схлопотать и тюремный срок. 

Как отмечает издание, авторами законопроекта выступили сразу 49 депутатов от президентской партии «Слуга народа». Они предлагают определить, что именно попадает под проявление антисемитизма, и внести изменения в уголовный кодекс. Перечень довольно длинный: от высказываний до вандализма.

Согласно исследованию ADL Global 100 Index, по уровню антисемитизма Украина занимает второе место в Европе после Польши. При этом с 2015 года уровень антисемитизма на Украине начал резко расти — с 32% до 46%. В ходе исследования жителям 14 европейских стран называли определённые негативные стереотипы и спрашивали: они правдивы или ошибочны? Вопросы касались холокоста, а также влияния евреев на мировой порядок, финансовые рынки и бизнес.
 
Так, 72% украинцев согласились с утверждением о том, что «евреи обладают слишком большой властью в деловом мире». А в Западной Европе распространён стереотип, что евреи более лояльны к Израилю, чем к стране, в которой они проживают.
 
В то же время, как говорит «Вестям» президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, это далеко не все стереотипы, которые распространены на Украине. 
 
«Евреев на Украине часто обвиняют в голодоморе, потому что кто-то из евреев работал в НКВД. На этом основании делается вывод, что все евреи виновны. Это приём нацистской и в том числе оуновской пропаганды. Они точно так же говорили, что все евреи участвовали в голодоморе, поэтому их нужно убивать. В том числе эти технологии часто используются в политических целях. Например, раньше в ходе избирательных кампаний против Юлии Тимошенко часто распространяли информационные материалы антисемитского характера и обвиняли её в том, что она еврейка. То же самое касается и Петра Порошенко, когда его называли Вальцманом. Против Арсения Яценюка сочиняли басни, что он из какой-то древней еврейской семьи. Это всё очень распространено», — говорит Долинский.
 
По его словам, простой украинец может даже этого всего не замечать. Чтобы почувствовать проявление антисемитизма, нужно быть евреем. 
 
«Самое страшное, что эти тенденции в последние годы только усугубляются. Сейчас это в основном буллинг. Говорят, «жид пархатый». Но нередки случаи и физического давления, когда на евреев и на синагоги нападают. В Николаеве, например, пытались сжечь синагогу. В Никополе человек с топором напал на синагогу», — перечисляет Долинский.
 
При этом, как сказал «Вестям» адвокат, эксперт по борьбе с антисемитизмом и нетерпимостью Иван Либерман, антисемитизм не только распространён на Украине как явление, но и носит систематический характер. 
 
«У меня в кабинете на данный момент лежит папка с определениями судов в количестве девяти штук о необходимости открытия уголовных производств по статье 161 УК. И это только за год», — отметил Либерман.
 
Кроме того, многочисленные факты антисемитизма регулярно попадают в СМИ. Например, в феврале этого года издательство «Центр обучающей литературы» выпустило книгу Зиновия Кныша «Евреи или жиды», которую представители еврейской общины называют унизительной. В декабре прошлого года в Киеве на Контрактовой площади вандалы уничтожили ханукию, которую местная синагога установила к празднику хануки. А до этого в октябре минувшего года националисты разместили возле офиса президента информационный баннер с надписью о том, что «еврейский клан Зеленского захватил власть на Украине».
 
Как отмечает издание, примечательно, что сам президент за месяц до этого инцидента наличие на Украине антисемитизма отрицал. В сентябре 2020 года в интервью The Jerusalem Post заявил, что уровень антисемитизма составляет не более 5%, и добавил, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний.
 
Сам факт наличия такого законопроекта, как говорит «Вестям» Долинский, — это безусловный успех. 
 
«Это то, о чём еврейские организации вели речь на протяжении последних 20 лет. Но этого мало. Нужно изменить и саму статью уголовного кодекса. Потому что по ней невозможно никого осудить. За все годы независимости никого не осудили за антисемитизм. Просто потому, что нельзя доказать умысел», — уверяет Долинский.
 
В то же время, как говорит «Вестям» Либерман, что касается непосредственно статьи о нарушениях равноправия граждан, то таких прецедентов масса.
 
«Всё зависит от того, что конкретно совершил человек: написал обидное слово, опубликовал свастику или совершил другие конкретные физические действия. Доказать это несложно. На практике для этого необходимо лишь соответствующее заключение эксперта относительно какого-либо знака или высказывания. И этого заключения уже достаточно для возбуждения уголовного производства и регистрации материалов. Например, слово «жид» с 1991 года на Украине официально считается унижением. Соответственно, уже этого достаточно, чтобы доказать умысел», — говорит Либерман.
 
Также, по его словам, важно определить, что является бытовым антисемитизмом, а что публичным. 
 
«Когда сосед с соседом на кухне обсуждают, как евреи мешают им жить, то это — бытовой антисемитизм, и привлечь за это не получится. Но если человек опубликует оскорбительные рисунки на своей страничке в соцсетях, то это уже считается достоянием общественности», — говорит «Вестям» Либерман.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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