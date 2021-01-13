N-TV: в отчёте Human Rights Watch Трамп назван «катастрофой для прав человека»

Президентство Дональда Трампа стало катастрофой для прав человека — к такому выводу пришли в ежегодном отчёте эксперты Human Rights Watch. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, список нарушений, которые организация вменяет США и уходящему американскому президенту, весьма обширен. Впрочем, проблемы есть и в других странах. В Германии это правоэкстремистские движения и антисемитизм.

Дональд Трамп получил от организации по защите прав человека Human Rights Watch плохую оценку, но это неудивительно: список нарушений, который вменяют ему и Соединённым Штатам, весьма обширен, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Human Rights Watch давно отмечает многочисленные тяжёлые нарушения прав человека правительством американского президента Дональда Трампа. «Дональд Трамп был катастрофой для прав человека», — написал глава организации Кеннет Рот в ежегодном отчёте HRW, опубликованном в эту среду.

По версии организации, внутри страны американский президент пренебрёг своей обязанностью предоставлять защиту людям, спасающимся бегством от насилия и опасностей, а его политика разрушала семьи беженцев, разделяя детей и родителей.

Кроме того, Дональд Трамп укрепил правых радикалов в США, способствовал подрыву демократии, разжигал ненависть против меньшинств, а также несёт ответственность за отмену правовой защиты для лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. «Вдобавок он закрывал глаза на систематический расизм в полиции», — отметил Рот, ссылаясь на такие инциденты, как смерть афроамериканца Джорджа Флойда и другие подобные случаи, которые летом привели к крупнейшим за последние десятилетия протестам против расизма в США. Более того, основополагающее неравноправие проявилось в ходе коронавирусного кризиса, от которого заметно сильнее пострадали темнокожие граждане и представители других меньшинств.

Теперь Human Rights Watch требует от нового американского президента Джо Байдена не только возвращения к американской политике предшествующих Трампу четырёх лет, но и важных мер, направленных в будущее. В тексты основных законов страны должно быть включено как можно больше политики по правам человека с целью предотвратить новые провалы будущих американских правительств в этой сфере.

Между тем, доминирования демократов в конгрессе США может не хватить для того, чтобы достичь необходимого большинства, составляющего две трети сената, для ратификации международного соглашения по правам человека, отмечает немецкий телеканал.

Также в традиционном ежегодном отчёте Human Rights Watch, наряду с десятками других стран, упоминается и Германия, подчёркивает N-TV. Правозащитная организация выделила, в первую очередь, февральское нападение в Ханау с расистской подоплёкой. «Преступления, совершающиеся на почве правоэкстремистской и антисемитской идеологии, по-прежнему остаются серьёзной проблемой» в Германии, отмечается в отчёте.

Помимо этого, в протесты против правительственных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, включились также люди, придерживающиеся неонацистской идеологии и антисемитских взглядов, заключает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на ежегодный отчёт Human Rights Watch.