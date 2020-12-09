France 24: и кризис, и потоп — Венеция подсчитывает ущерб от очередного наводнения

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«Защищали нас 30 лет»: бывшие российские и западные военные и чиновники призвали восстановить контакты России и НАТО Times
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Die Zeit: после Рождества Меркель собирается посадить Германию на полный карантин Die Zeit
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France 24: увлечь молодёжь — брейк-данс включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже France 24
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DW: «Это печально» — расистские высказывания Байдена поразили темнокожих жителей Нью-Йорка Daily Wire
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Le Figaro: «хотим нормально работать» — французские торговцы просят защиты от бесконечных протестов Le Figaro
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Guardian: вакцину от коронавируса в Великобританию доставят военными самолётами Guardian
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Die Welt объяснила, как авиакомпании «подсадят» людей на обязательную вакцинацию от коронавируса Die Welt
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Нетаньяху назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал дату начала вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала
Французский ПСЖ одержал крупную победу над турецким «Истанбулом» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Байден представил кандидата на пост главы Пентагона
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден представил кандидата на пост министра обороны США Ллойда Остина.
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«Спартак» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в КХЛ, уступая 0:2 по ходу матча
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
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«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трёх подростков из Мурманска наградили за спасение утопавших
Трёх подростков из Мурманска наградили в рамках проекта «Горячее сердце» за спасение утопавших.
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В Ленобласти планируют открыть 23 пункта вакцинации от COVID-19
В Ленинградской области планируют открыть 23 пункта вакцинации от COVID-19.
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Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Баварией»
Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
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РФПИ заявил об информационной атаке на вакцину «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» подверглась негативной информационной атаке в России и других странах по конкурентным или политическим причинам.
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В FARE отреагировали на то, что игроки «Краснодара» не встали на колено перед матчем с «Челси»
Представитель организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Павел Клименко заявил, что не видит проблемы в решении некоторых игроков «Краснодара» не вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Челси».
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В Карачаево-Черкесии сообщили о старте первого этапа вакцинации от COVID-19
В Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии сообщили, что в регионе «стартует первый этап вакцинации от COVID-19».
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Минобороны открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны
Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.
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Кабмин продлил сроки подачи документов на субсидии за вывозные рейсы
Правительство России продлило сроки подачи документов для российских авиакомпаний на субсидии за вывоз российских граждан из других стран на фоне пандемии коронавируса по 10 декабря.
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Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы
Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился мнением о футбольном клубе с берегов Невы.
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Комарова прокомментировала ситуацию с формированием правительства в ХМАО
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с формированием структуры и состава регионального правительства.
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В Британии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 16 578.
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ITA приступило к повторной проверке допинг-проб ОИ-2014
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о запуске программы по повторному анализу допинг-проб с зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Пожар на месторождении в Грачёвском районе Оренбургской области, где происходило факельное горение газового фонтана, потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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В «Сочи» рассказали о восстановлении футболиста Попова
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Ивелина Попова.
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В Кировской области предупредили об аномально холодной погоде
МЧС объявило метеопредупреждение в связи с аномально холодной погодой в Кировской области.
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УНИКС одолел «Бурк» в баскетбольном Еврокубке
Казанский УНИКС одержал победу над французским «Бурком» в матче восьмого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
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Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве
Министры иностранных дел России и Объединённых Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Анвар Гаргаш проведут переговоры в Москве 14 декабря.
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В «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова на посту гендиректора клуба
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, какие задачи будет решать Евгений Мележиков, назначенный на пост генерального директора клуба после отставки Шамиля Газизова.
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В Турции за сутки зафиксировали более 31 тысячи случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 31 712 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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На поддержку фермерства в Удмуртии направили 155 млн рублей
На поддержку фермерства в Удмуртии в условиях пандемии дополнительно направили почти 155 млн рублей. Средства получат 49 крестьянских фермерских хозяйств.
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Украина и Канада обсудили ситуацию с вакциной от коронавируса
Украина и Канада обсудили возможность содействия в получении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.
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Иран включил в санкционый список посла США в Йемене
Иран включил посла США в Йемене Кристофера Хензеля в санкционный список. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальное заявление иранского МИД.
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Гончаренко заявил, что Влашич не сыграет с загребским «Динамо» в матче ЛЕ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник команды Никола Влашич пропустит матч шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с загребским «Динамо».
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Турция проведёт испытания российской вакцины от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Оперштаб Петербурга сообщил о планах вакцинации работников системы образования
Оперштаб Петербурга сообщил о планах вакцинации от коронавирусной инфекции работников системы образования города.
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СМИ: Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты»
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть свой пост после матча шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с голландским «Аяксом».
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МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деструктивные действия Киева по ситуации с Донбассом не вызывают должной реакции со стороны ФРГ и Франции.
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Вирусолог оценил влияние алкоголя на эффективность вакцины от COVID-19
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние спиртных напитков на эффективность вакцины от COVID-19.
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Нурмагомедов поддержал «Реал» перед матчем Лиги чемпионов
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал мадридский «Реал» перед матчем шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией».
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В Греции за сутки выявили 1677 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Белоруссии призвали СНГ к полномасштабному режиму свободной торговли
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко «обратил внимание, что актуальной остаётся задача устранения барьеров в торговле в рамках Содружества, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами».
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Хэмилтон отреагировал на расистский скандал в матче ПСЖ — «Истанбул»
Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о расистском скандале в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир».
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Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer и BioNTech
Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте канадского правительства.
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СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве
Российские следователи организовали проверку по фактам сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве.
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Журналист сайта «Формулы-1» предложил лишить Мазепина суперлицензии на год
Журналист официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз предложил лишить российского пилота Haas Никиту Мазепина суперлицензии сроком на один год из-за публикации скандального видео.
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МИД прокомментировал арест россиянина в Дании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что арест российского гражданина в Дании является очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.
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В АТОР оценили перспективы открытия стран для туристов
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил перспективы открытия стран для туристов.
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В Татарстане почтили память Героя Советского Союза Бориса Кузнецова
Президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на Арском кладбище.
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В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
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В Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных
Аграрии Московской области заготовили на 309 тыс. тонн зимних кормов для животных больше, чем годом ранее.
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«Трактор» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
Челябинский «Трактор» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В АТОР прокомментировали ситуацию в Петербурге
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию в Санкт-Петербурге.
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В МЧС назвали вероятную причину ЧП на нефтяной скважине под Оренбургом
Возможной причиной пожара на месторождении в Грачёвском районе Оренбургской области, где происходит факельное горение газового фонтана, могло стать нарушение технологического регламента при проведении работ на скважине. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.