France 24: и кризис, и потоп — Венеция подсчитывает ущерб от очередного наводнения

Из-за дождя и сильного ветра Венецию вновь затопило, сообщает France 24. Как отмечает издание, ещё одной причиной наводнения называют ошибочный прогноз ожидаемого уровня прилива воды, из-за которого власти не стали активировать новую защитную систему «Моисей» для защиты города.

Площадь Святого Марка вновь ушла под воду. Acqua alta, или наводнения, в Венеции происходят регулярно. Однако жители города надеялись, что вода больше не будет затапливать Венецию, так как совсем недавно была закончена установка защитных барьеров после многих лет задержек строительства из-за неэффективного управления и коррупции.

На этих кадрах проведённое в июле тестирование системы, названной «Моисей» в честь библейского персонажа, который заставил расступиться воды. Надувные барьеры были установлены, для того чтобы защитить город с сохранившимися средневековыми памятниками от подтоплений.

Но во вторник во время наступления воды, подпитываемой дождём и сильным ветром, систему не активировали. И вот по какой причине. Прогнозы недооценили ожидаемый уровень прилива, в связи с чем власти не увидели необходимости активировать систему. А когда там поняли, что вода затапливает город, оказалось, что принимать меры уже слишком поздно.

Мэр Венеции заявил, что необходимо пересмотреть вопрос о том, кто решает, когда следует поднимать барьеры. На своей страничке в Twitter он отметил: «Нужно сделать так, чтобы город решал, когда активировать систему «Моисей». Никаких разногласий нет, но очень хотелось бы сократить цепочку управления».

Наводнения случаются в Венеции регулярно. Однако в последние годы подобные стихийные бедствия участились. В прошлом году уровень воды достиг рекордной за 50 лет отметки. Ущерб оценили более чем в миллиард евро.

Последнее наводнение и ущерб от него происходят на фоне экономического кризиса, с которым столкнулся город из-за пандемии.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.