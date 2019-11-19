OÖNachrichten: Россия пожертвовала €1 млн на восстановление Венеции

После трёх наводнений в Венеции в Италию начали поступать первые денежные пожертвования на восстановление старинного города, в том числе из России, сообщает Oberösterreichische Nachrichten. В частности, состоятельные россияне собрали €1 млн на реставрацию пострадавших произведений искусства, уточняет австрийское издание.
После трёх наводнений в Венеции в Италию начали поступать первые денежные пожертвования на реставрацию старинного города, в том числе из Российской Федерации, сообщает Oberösterreichische Nachrichten.
Состоятельные россияне пожертвовали €1 млн на реставрацию пострадавших от наводнения в Венеции произведений искусства, уточняет австрийская газета.
Во время благотворительного концерта Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в посольстве Италии в Москве будет официально объявлено о начале сбора пожертвований для Венеции, пишет издание.
В свою очередь, другие итальянские посольства и консульства за границей также начнут сбор пожертвований на восстановление достопримечательностей города. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
Тем временем, продолжает Oberösterreichische Nachrichten, сама Венеция оправляется от наводнений и пытается вернуться к прежней жизни: были открыты школы и возобновлено движение общественного транспорта в соответствии с прежним расписанием.
Жители же города, в частности, хозяева квартир и магазинов, занялись ликвидацией ущерба. Кроме того, со всей Италии в Венецию приехали 3 тыс. школьников, чтобы помочь восстановить город, а в социальных сетях тысячи электриков, строителей и монтёров вызвались бесплатно оказать помощь при устранении нанесённого наводнением ущерба, отмечает австрийская газета.
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