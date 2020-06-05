Daily Mail: только открыли двери для туристов, как Венецию сильно затопило

Всего через два дня после того, как Италия вновь открыла границы для туристов, четверть Венеции снова ушла под воду, пишет британская газета The Daily Mail. В прошлом году город затапливало трижды — в ноябре и декабре, что привело к миллиардному ущербу. Для июня такие сильные наводнения нетипичны, однако эксперты полагают, что в ближайшее время уровень воды в Венеции может подняться снова.

Четверть Венеции затоплена, и уровень воды поднялся почти рекордно высоко для июня, хотя в это время года такие наводнения случаются редко, пишет британская газета The Daily Mail.

Знаменитая площадь Сан-Марко в четверг вечером была покрыта водой. В таком виде её и засняли несколько посетителей, пришедших туда под проливным дождём.

Наводнение произошло всего через два дня после того, как Италия вновь открыла свои границы для туристов в попытке спасти свой летний сезон после карантина, введённого из-за коронавируса, отмечает издание.

В прошлом году Венеция трижды подвергалась наводнениям — дважды в ноябре и один раз в декабре, что привело к миллиардному ущербу. Италия, как и большинство европейских стран, отчаянно пытается возобновить работу своей прибыльной туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса, чтобы сохранить рабочие места.

Чиновники в Венеции заявили, что к вечеру четверга уровень воды достиг 116 см, а это третий по величине показатель для июня. Это означает, что около четверти Венеции было затоплено, подчёркивает британская газета.

В венецианском агентстве по мониторингу моря считают, что необычайно высокий уровень подтопления для этого времени года вызван штормом в Атлантическом океане, который принёс сильные ветра и дожди в северную Италию. Ещё одно нетипичное для этого сезона наводнение ожидается в пятницу вечером.

Самый высокий уровень воды в июне был зарегистрирован в 2002 году, когда его отметка достигла 121 см, а затем — 117 см в июне 2016 года.

Венеция и остальная Италия до сих пор закрыты для круизных судов, но в среду Италия ослабила ограничения на передвижение для итальянцев и большинства европейцев.

К концу месяца в Европе снова может появиться зона свободного передвижения, но путешественники из дальних стран не будут допускаться до июля, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон после переговоров между министрами внутренних дел европейских стран.

Свободное передвижение — «жемчужина в короне Европы» и одно из её важнейших достоинств, способствующих процветанию бизнеса, пишет The Daily Mail. Когда большинство европейских стран закрыли границы от соседей из-за пандемии коронавируса, у многих чиновников ЕС возникли опасения за будущее Шенгенской зоны. Это ещё больше осложнило ситуацию, вызванную прибытием в Европу более 1 млн мигрантов в 2015 году.

«Я верю, что мы вернёмся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободе передвижения граждан не позднее конца июня», — сказала Йоханссон журналистам после совещания, прошедшего в формате видеоконференции.

По её словам, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает, что меры по охране здоровья работают. По данным центра, в Европе от коронавируса погибло более 168 тыс. человек, большинство — в Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Соблюдение дистанции и другие меры, связанные с сохранением здоровья, всё ещё необходимы. Однако ведомства системы здравоохранения ясно дают понять, что в Шенгенской зоне ЕС больше нет чёткого обоснования для ограничений на поездки или продолжения пограничных мер, подчеркнула Йоханссон.

Эта новость должна обрадовать миллионы европейцев, которые всё ещё пытаются спланировать свой летний отдых. Для многих он начнётся в июле, сразу после окончания учебного года, поэтому они хотят знать, будет ли им разрешено отправиться на средиземноморские пляжи или в горы, отмечает британская газета The Daily Mail.

Все поездки в Европу извне, кроме особо важных, ограничены до 15 июня, но, по словам Йоханссон, многие министры предложили продлить этот срок до начала июля, сообщает издание.