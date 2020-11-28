Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: 26 военных бундесвера обвиняются в правом экстремизме

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Внутри бундесвера начато расследование в отношении 26 военных, пишет Frankfurter Allgemeine. Сообщается, что подозреваемые, служащие в 141-м батальоне снабжения, состояли в чате, где обменивались материалами экстремистского характера: в частности, картинками с Гитлером и фотографиями солдат, делающих нацистское приветствие.
FAZ: 26 военных бундесвера обвиняются в правом экстремизме
Reuters

В бундесвере начато расследование касательно проступков, совершенных на правоэкстремистской почве, сообщает Frankfurter Allgemeine. Под подозрением состоят 16 младших офицеров и 10 рядовых, состоявших в одном чате.

В данном чате они обменивались материалами порнографического характера, в которых превозносилось насилие над женщинами, а также материалами антисемитского и правоэкстремистского характера.
 
Как пишет издание, в следствии принимают участие ответственные за военную дисциплину, прокуратура, а также военная контрразведка. Большая часть подозреваемых военных является частью 141-го батальона снабжения. Трое уже отстранены от несения службы.
 
В чате военные обменивались изображениями Гитлера, а также фотографиями с солдатами, делающими нацистское приветствие, пишет Frankfurter Allgemeine.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
антисемитизм армия Германия экстремизм
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров