N-TV: Германия планирует узаконить пакет мер борьбы с расизмом и правым экстремизмом

Правительство Германии планирует усилить борьбу с расизмом и правым экстремизмом и дать на них «ответ сильного государства», сообщает немецкий телеканал N-TV. Для этого ответственный комитет кабмина уже утвердил перечень из 89 специальных мер, которые теперь должны получить одобрение всего правительства. Это должно существенно помочь Германии в сдерживании расистских и экстремистских действий, а также укрепить поддержку демократического общества в стране.

Таким должен быть «ответ сильного государства»: правительство Германии готовит масштабный портфель законов против расизма и правого экстремизма, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Усилить борьбу с расизмом и правым экстремизмом немецкое правительство планирует при помощи почти 90 специальных мер. Ответственный комитет кабинета министров утвердил каталог, насчитывающий 89 пунктов. Среди них присутствует даже давно проталкиваемый СДПГ, но вызывающий скепсис у ХДС/ХСС закон о поддержке демократии. Этот каталог мер ещё должен получить одобрение всего правительства в целом.

В заявлении, сопровождающем документ, говорится о том, что правительство хочет «научиться лучше понимать причины правого экстремизма и расизма, давать ответ на действия правоэкстремистов как сильное государство и укрепить поддержку демократического гражданского общества». Объём средств, предусмотренных для осуществления этих мер в период с 2021-го по 2024 год, превышает €1 млрд. Решение комитета кабмина подчёркивает, «что правительство решительно действует против правого экстремизма и расизма».

Что касается закона в поддержку демократии, который должен обеспечить поддержку соответствующих проектов, Министерство внутренних дел и Министерство по делам семьи в ближайшее время представят его основные положения.

По словам министра по делам семьи Франциски Гиффай, «мы переживаем времена, в которые наша демократия находится под угрозой». Она также заявила: «Экстремистские и антисемитские атаки, акции идеологов теорий заговора и нападки на евреев или мигрантов в повседневной жизни — это то, чему мы решительно противостоим, и закон для действенной поддержки демократии станет для этого стабильным фундаментом».

В свою очередь министр юстиции Кристине Ламбрехт выделила среди согласованных мер намерение однозначно привлечь к наказанию так называемые списки врагов, которыми угрожают людям. Также планируется ввести новую категорию уголовных преступлений, «разжигающих антисемитскую или расистскую травлю», не входящую в рамки разжигания межнациональной розни. По словам Ламбрехт, из немецкой конституции также будет вычеркнуто понятие расы. Вместо этого будет избрана формулировка, которая соответствует духу времени и букве закона: нет расизму.

Министр по вопросам интеграции Аннетте Видманн-Мауц пояснила, что сейчас впервые представляется «масштабный пакет мер, нацеленный на то, чтобы выявить расизм и правый экстремизм во всех отраслях, дать им название и последовательно с ними сражаться». Для этого необходимо «укрепление органов безопасности и уголовного права, больше превентивных действий, улучшенный сбор и регистрация данных, развитие вспомогательных структур», а также вовлечение всего общества при его многообразии и равенстве возможностей.

Видманн-Мауц назвала важной вехой план по созданию центра консультаций для пострадавших от расизма и их социального окружения, а также горячей линии для помощи по таким делам. «При помощи этого пакета мер удалось вывести в центр внимания точку зрения пострадавших и гарантировать, что их мнение найдёт путь к конкретной работе по борьбе с правым радикализмом и расизмом», — подчеркнула немецкий министр. Однако работа комитета кабинета министров ещё не завершена: «Борьба с расизмом — это продолжительная задача, которой мы будем заняты ещё долго».