SZ: свастика из патронов и другие выходки — немецкую полицию проверили на экстремизм

Скандал вокруг правоэкстремистских групповых чатов в земле Северная Рейн — Вестфалия набирает обороты, пишет Süddeutsche Zeitung. На прошлой неделе земельный министр внутренних дел Герберт Ройль выступил с докладом о ходе расследования по делу, в котором фигурируют 147 полицейских и 4 сотрудника ведомства по охране Конституции. В случае с 29 сотрудниками обвинения оказались настолько серьёзными, что они были временно отстранены от работы, отмечается в статье.

Скандал в немецкой полиции начался с шокирующих сообщений в групповых чатах в полицейском участке города Мюльхайм-ан-дер-Руре, как подтвердил в четверг на прошлой неделе земельный министр внутренних дел Герберт Ройль. Он рассказал о целой серии «правоэкстремистских выходок» в рядах полиции в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, пояснив, что в этом деле обнаруживаются всё новые и новые сведения, пишет Süddeutsche Zeitung.



Например, один из обвиняемых по делу полицейских выложил свастику патронами своего табельного оружия и разослал эту фотографию коллегам. Ещё один служащий полиции поделился через WhatsApp снимками, изображающими ёлочные шары с нарисованными на них эсэсовскими рунами и надписью Sieg-Heil. А другой патрульный полицейский встал, широко расставив ноги, на крыши двух служебных автомашин и вытянул руку в гитлеровском приветствии, тоже запечатлев это на камеру, сообщает Süddeutsche Zeitung.



В настоящее время более ста служащих спецподразделения под названием «Янус» ведут расследование в отношении своих коллег в рядах немецкой полиции, поясняется в статье. Они уже просмотрели содержание около 40% конфискованных при обысках носителей информации общим объёмом в 25 терабайт. «Это соответствует 10,5 миллиона часов кинохроники или 14 миллионам книг», — рассказал Ройль.



Политик из партии ХДС также подчеркнул, что будет вести беспощадную борьбу с правыми экстремистами в полиции и сделает всё, «чтобы эти люди больше никогда не надели полицейскую форму». По его словам, подобные поступки угрожают основам «демократического правового государства» в ФРГ, пишет Süddeutsche Zeitung.



В целом по Северному Рейну — Вестфалии службы безопасности открыли расследование в отношении 147 полицейских и четырёх сотрудников ведомства по охране Конституции, замеченных в «правоэкстремистском поведении», говорится в статье. В их числе 31 сотрудник полицейского президиума Эссена, к которому относится и полицейский участок в Мюльхайме. Против 16 из этих 31 обвиняемого прокуратура сейчас ведёт следствие, помимо прочего, по обвинению в «разжигании межнациональной розни».



Однако дисциплинарной службе пришлось отменить вынесенное ранее решение об увольнении со службы в полиции в отношении девяти обвиняемых, констатирует Süddeutsche Zeitung. Это произошло после того, как выяснилось, что изображение Гитлера, которое обвиняемые пересылали друг другу по ссылке, оказалось в действительности сатирической пародией на фюрера.



Но 113 сотрудников полиции в земле Северный Рейн — Вестфалия всё ещё являются фигурантами дисциплинарного расследования. Причём в случае с 29 полицейскими обвинения оказались настолько серьёзными, что они были временно отстранены от работы, 15 сотрудникам было запрещено служить в полиции, а ещё шестерым сократили зарплату, сообщается в статье.



В частности, серьёзные санкции были примерены против шести из одиннадцати лиц, обучающихся на полицейских комиссаров: ещё до окончания обучения они были уволены из полиции. И эти шесть случаев наглядно показывают, что проведённая министром Ройлем в мае 2018 года реформа, предусматривающая обязательную проверку всех претендентов на службу в полиции силами ведомства по охране Конституции, в реальности не работает, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.



Тем не менее сам Ройль во время доклада в прошлый четверг вновь сослался на эту меру как на доказательство своих «последовательных действий против правого экстремизма» в рядах правоохранителей, говорится в статье. Министр также отметил, что эти расследования позволили взглянуть совершенно по-другому и на один до сих пор замалчиваемый случай применения полицейского насилия. Выяснилось, что полицейский, обвиняемый в избиении уже закованного в наручники «немецкого гражданина черногорского происхождения», а также один из двух начальников группы, замявший этот служебный проступок, тоже являлись участниками скандальных «расистских и ксенофобских чатов», пишет Süddeutsche Zeitung.



Ещё один полицейский, как рассказал министр, поддерживал контакты с рокерами, хулиганами и так называемой группой самообороны под названием Steeler Jungs в Эссене, которая была официально причислена к «сообществам правоэкстремистского толка». По словам Ройля, данный служащий полиции не только «пил пиво после работы с неонацистами», но и вёл дружбу с членом одной из банд. Только в мобильном телефоне этого полицейского следователи обнаружили «150 единиц противоправной информации», с возмущением заявил политик.



А вышеупомянутый полицейский, который на досуге «выкладывал свастику» из патронов табельного оружия, оказался способным и на другие проступки. В ходе проверки в его мобильном телефоне нашли «шумное видео», где была запечатлена поездка на конном фургоне во время какого-то мальчишника при участии многих служащих полиции. При этом полицейские громко распевали первую строку бывшего немецкого гимна: «Германия превыше всего». По словам Ройля, такое поведение на видео, конечно, ещё не классифицируется как «преступление», однако для дальнейшего дисциплинарного разбирательства материалов обнаружено уже достаточно, заключает Süddeutsche Zeitung.