Die Welt: немецкие евреи всё чаще задумываются об эмиграции

С одной стороны, правительство ФРГ многое делает для борьбы с антисемитизмом, а с другой стороны, в его мерах есть множество пробелов, считает Дженни Хавеманн, еврейская предпринимательница, десять лет назад эмигрировавшая из Германии в Израиль. В своём интервью Die Welt она отметила, что в Германии недостаточно внимания уделяют изучению антисемитизма и холокоста, а также неэффективно борются с разжиганием ненависти в интернете. В результате, многие евреи, живущие в ФРГ, задумываются об эмиграции.

Нападение на еврейскую общину в Гамбурге стало шоком, говорит предпринимательница Дженни Хавеманн в своём интервью для Die Welt. Хавеманн уже десять лет живёт в Израиле, но она выросла и работала в гамбургской еврейской общине.

Хавеманн считает, что такие темы, как холокост и антисемитизм, нельзя задвигать на второй план. «Люди, отчасти справедливо, говорят о том, что не имеют сами никакой вины, а потому не хотят говорить об этом. Однако, таким образом, они отказываются от ответственности за сохранение памяти о холокосте — и в этом заключается проблема», — приводит издание слова Хавеманн.

Как отмечает Хавеманн, с одной стороны, Германия многое делает для борьбы с антисемитизмом, но с другой, существует и множество упущений. К примеру, в школах, в СМИ и в интернете предпринимают недостаточно усилий для борьбы с разжиганием ненависти. К примеру, некоторые молодые немцы размещают и высмеивают в TikTok картинки на тему холокоста. По мнению Хавеманн, немецкое правительство должно вкладывать больше денег в образовательные проекты, посвящённые проблеме антисемитизма. Кроме того, этот вопрос должен чаще обсуждаться в школах: необходимо учить всю историю антисемитизма, а не только историю холокоста.

По словам Хавеманн, среди её знакомых евреев, проживающих в Германии, есть много таких, кто задумывается об эмиграции. Одна из причин заключается в опасениях за детей, которые могут испытывать нападки в школе и в повседневности. Сама Хавеманн вспоминает, что временами подвергалась насмешкам со стороны одноклассников за то, что носила цепочку со звездой Давида.