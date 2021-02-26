Главред: иммунолог раскритиковал индийскую «вакцину для нищих», которую привезли украинцам

Украинский иммунолог Андрей Волянский жёстко раскритиковал вакцину индийского производства CoviShield, которую привезли украинцам. Как передаёт «Главред», медик отметил, что вакцина CoviShield, которой начали вакцинацию на Украине, не прошла полных медицинских испытаний и не будет лицензирована в развитых государствах, а предназначена только для нищих стран по программе COVAX.

Украинский врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что скептически оценивает индийский препарат от коронавируса. Как передаёт «Главред», Волянский отметил, что вакцина индийского производства CoviShield, которой начали вакцинацию на Украине, не прошла полных медицинских испытаний.

«Если в испытаниях вакцины от AstraZeneca участвовало много тысяч людей, то по CoviShield мы видим, что только 186 вакцинированных были в исследовании по иммуногенности данной вакцины, это очень мало», — сказал врач.

Он пояснил, что индийская вакцина не будет лицензирована в развитых странах, таких как США, Япония, Канада или страны ЕС.

«Около миллиарда доз именно этой вакцины будет использовано в программе COVAX. Это вакцинация для нищих стран», — добавил Волянский.

Как напоминает издание, 23 февраля на Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, а 24 числа началась вакцинация населения. Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе — Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield — это та же «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает компания SII.