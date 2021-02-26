Главред: иммунолог раскритиковал индийскую «вакцину для нищих», которую привезли украинцам

14:30
Двукратный призёр Олимпийских игр объяснила, почему мужчинам проще завести семью
Двукратный призёр Олимпийских игр бывшая легкоатлетка Бранка Влашич объяснила, почему мужчинам завести семью проще, чем женщинам.
14:25
В Ростове-на-Дону умер детский хирург и профессор Геннадий Чепурной
Заслуженный деятель науки России Геннадий Чепурной, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии и ортопедии, скончался в возрасте 81 года в больнице Ростова-на-Дону, где проходил лечение от коронавируса.
14:24
Дюков рассказал о росте доходов РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о росте доходов РФС.
14:20
Число жертв коронавируса в Африке превысило 102 тысячи
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 102 тыс.
14:19
В Татарстане сообщили о работе 153 пунктов вакцинации от коронавируса
В Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.
14:19
Эксперт рассказал о потеплении зим в России
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин оценил потепление зим в России.
14:15
Дюков высказался о выступлении клубов РПЛ в еврокубках
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результаты российских клубов в европейских кубках в сезоне-2020/21.
14:14
Россияне рассказали о готовности отправиться в арктическое путешествие
Более 40% россиян готовы отправиться в арктическое путешествие, выяснили во ВЦИОМ.
14:14
В Москве открывается выставка народных промыслов Подмосковья
Выставку народных промыслов Подмосковья представят в одном из музеев Москвы с 26 февраля.
14:13
В аукционном доме Osenat рассказали о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона
Директор аукционного дома Osenat Жан-Кристоф Шатенье рассказал о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона.
14:12
Клаус Гут рассказал об опере «Саломея» в Большом театре
Режиссёр Клаус Гут рассказал об опере «Саломея» в Большом театре.
14:12
В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов
Спасатели объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов в Кировской области.
14:12
Более тысячи военнослужащих ВВО вышли на учения на Курилах
Более тысячи военнослужащих Восточного военного округа вышли на учения на Курильских островах.
14:12
Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в мире в 2020 году
Самым популярным новым автомобилем в мире в 2020 году признана модель Toyota Corolla. Реализовано 1 097 556 таких машин, что на 10,5% меньше по сравнению с 2019-м.
14:10
Глава ФСИН подтвердил, что Навальный этапирован в колонию
Алексей Навальный этапирован в колонию, где будет отбывать срок по решению суда, подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников.
14:09
Под завалами взорвавшейся пристройки в Нижнем Новгороде больше не осталось людей
В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что людей под завалами пристройки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, больше не осталось.
14:08
Захарова прокомментировала возвращение дипломатов из КНДР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение дипломатов из КНДР.
14:06
Дюков — о ситуации в «Тамбове»: обратитесь в РПЛ о том, что там происходило в последнее время
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о роли губернатора Тамбовской области в истории с футбольным клубом «Тамбов».
14:05
Amnesty International объяснила свою позицию по статусу Навального
Правозащитная организация Amnesty International объяснила своё решение отказаться от термина «узник совести» в отношении Алексея Навального.
13:57
Газзаев — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: развития и движения вперёд нет совершенно
Заслуженный тренер России и депутат Государственной думы Валерий Газзаев отреагировал на вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».
13:56
Дюков рассказал об ужесточении финансовых требований к клубам РПЛ
Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию в футбольном клубе «Тамбов».
13:54
Tanjug: в Сербии ужесточат карантинные меры из-за ситуации с COVID-19
Кризисный штаб Сербии решил ужесточить карантинные меры в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
13:54
В Кремле прокомментировали сообщения об ударе США по объектам в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударе США по объектам в Сирии.
13:45
Волынец прокомментировала конфликты в школах
Руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала конфликты в школах.
13:40
Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российского лыжника Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
13:39
Мишустин назначил руководителя Координационного центра правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.
13:37
В Новосибирской области дело об убийстве учительницы подростком направлено в суд
В Новосибирской области завершено расследование дела об убийстве сельской учительницы. Об этом пишет пресс-служба управления Следственного комитета России по региону в пятницу, 26 февраля.
13:37
В московской больнице провели более 20 трансляций из «красной зоны» для cтудентов-медиков
На кафедре терапии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и в одной из столичных больниц используют высокотехнологичное оборудование для дистанционного обучения студентов медицинских вузов.
13:28
Три человека госпитализированы из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде
Три человека были доставлены в больницу из-за взрыва газа в пристройке к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде.
13:25
Футболисты «Тамбова» зарабатывают не более 50 тысяч рублей в месяц
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о зарплатах футболистов, пришедших в тамбовский клуб в зимнее трансферное окно.
13:23
Алиев оценил как нулевые риски возобновления конфликта в Карабахе
Риски возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе сведены к нулю, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
13:20
В Петербурге на треть снизилось число новых случаев COVID-19
За неделю в Петербурге за медицинской помощью обратились на 30% меньше пациентов с подтверждённым COVID-19. На 33% сократилось число госпитализаций.
13:17
В Москве рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов
За пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставлено более 1 млн предварительных диагнозов.
13:15
Врач рассказал о причинах ночных кошмаров
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал о причинах регулярных кошмаров по ночам. Среди них — стресс, переедание и некоторые болезни.
13:14
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало предупреждение об усилении ветра.
13:14
В Улан-Удэ арестован сбивший двоих подростков водитель
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца водителя Lexus, которого обвиняют в совершении 23 февраля смертельного наезда на двух подростков.
13:12
В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса
В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы заявили, что в столице почти 600 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:10
Стала известна дата дебюта Усмана Нурмагомедова в Bellator
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов проведёт бой с американским бойцом смешанных единоборств Майком Хэмелом.
13:07
Из-под завалов дома в Нижнем Новгороде спасена женщина
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Новгороде, где был хлопок газовоздушной смеси, пострадавшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
13:05
Влашич: когда задумалась о завершении карьеры, со мной случилась истерика
Двукратный призёр Олимпийских игр известная легкоатлетка Бланка Влашич призналась, что у неё произошла истерика, когда она начала задумываться об окончании карьеры.
13:00
Сестра футболиста ЦСКА Влашича рассказала, какой совет дала бы брату
Сестра футболиста ЦСКА Николы Влашича Бланка Влашич, двукратный призёр Олимпийских игр, рассказала, какой совет дала бы брату.
12:56
В Кремле высказались о возможности введения сертификатов вакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности введения в стране сертификатов вакцинации в связи с прививкой от коронавируса.
12:38
В Еврейской автономной области смягчат карантинные ограничения
Правительство Еврейской автономной области заявило о намерении смягчить карантинные меры в регионе с 1 марта.
12:35
Алиев оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.
12:32
В Госдуме призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».
12:27
Лукашенко высказался о возможности передачи власти своим детям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что он якобы намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.
12:21
Фёдор Емельяненко вернулся к тренировкам
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко объявил о возобновлении тренировочного процесса.
12:12
Алиев заявил о возможности заключения мирного договора с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.
12:11
Норвегия объявила составы команд в скиатлонах на ЧМ по лыжным гонкам
Сборная Норвегии назвала составы команд в скиатлонах на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
12:02
СМИ: Непряева, Сорина и Ступак пропустят тренировку сборной России
Российские лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак пропустят контрольную тренировку сборной России.