Журналист CNN рассказал, как привился «Спутником V»

Корреспондент CNN Мэтью Чанс побывал на российском предприятии, которое занимается производством вакцины «Спутник V». Более того, журналист также привился этим препаратом, эффективность которого уже была доказана в ходе масштабного клинического исследования.

Этот объект во времена холодной войны был центром разработки биологического оружия. Секретный, удалённый, закрытый. CNN получил эксклюзивный доступ к высокотехнологичному объекту, где Россия сейчас производит «Спутник V» — свою неоднозначную, но эффективную вакцину от COVID-19.



ДМИТРИЙ ПОТЕРЯЕВ, заместитель гендиректора по науке компании «Генериум»: Следующий важный момент — это получение особо чистой, стерильной воды…



Как рассказал мне главный учёный, каждый этап этого масштабного процесса приходилось тщательно регулировать. Из-за этого массовое производство вакцины «Спутник V», одобренной в августе прошлого года, до сих пор откладывалось.



МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Вы уже сделали этот шаг? Вы уже производите миллионы вакцин, миллионы доз каждый месяц?



ДМИТРИЙ ПОТЕРЯЕВ: Да, мы производим ежемесячно несколько миллионов вакцин. И мы надеемся в скором времени добиться ещё больших объёмов. Возможно, 10—20 миллионов в месяц.



Имея такие показатели, российские официальные лица теперь заявляют, что любой здоровый совершеннолетний человек, желающий привиться «Спутником V», может это сделать. Внезапно появляются медпункты, наподобие этого, открывшегося в одном из торговых центров Москвы. Покупателей таким образом вдохновляют пройти вакцинацию. За прививку им даже бесплатно дают мороженое, чтобы подсластить эту сделку.



Даже секретная российская лаборатория, которая стояла у истоков создания «Спутника V», открыла свои двери, предлагая вакцину напрямую, как от первоисточника.



МЕДСЕСТРА: Закатайте рукав.



МЭТЬЮ ЧАНС: Хорошо, закатываю. Я не особо переживаю по поводу вакцинации российским препаратом. Минуточку. Поскольку по нему было проведено масштабное клиническое исследование. Крупный журнал дал ему свою экспертную оценку. Оказалось, что он вполне безопасен. Его эффективность 91,6 процента, что очень хорошо.



МЕДСЕСТРА: Вдох.



МЭТЬЮ ЧАНС: Вдох. В любом случае…



МЕДСЕСТРА: Дышим.



МЭТЬЮ ЧАНС: Теперь уже поздно. Вот её уже и поставили. Интересный факт: здесь, в России, вакцинацию можно пройти вообще без учёта того, к какой группе риска по этой болезни вы относитесь.



Дело в том, что в стране с одним из самых высоких показателей заражения COVID-19 существуют серьёзнейшие сомнения по поводу вакцины. Согласно одному из недавних соцопросов, пройти вакцинацию готовы менее 40 процентов.



Вы, возможно, подумали, что Владимир Путин вышел на первый план, чтобы развеять опасения общественности. Но, в отличие от многих других мировых лидеров, российскому президенту ещё предстоит сделать этот решительный шаг.



Кремль заявил о том, что объявит, когда президент пройдёт вакцинацию. Однако в стране, которая ждёт от своего авторитарного лидера первого шага, его колебания по поводу вакцины никак не способствуют укреплению доверия (к препарату. — ИноТВ).



ДМИТРИЙ ПОТЕРЯЕВ: Упакованную и маркированную вакцину складируют, а затем её распространяют среди пациентов.



МЭТЬЮ ЧАНС: Её распространяют вот в этом? Сколько доз в этой коробке?



По данным Российского фонда прямых инвестиций, уже более 50 стран заказали «Спутник V». Но россияне, возможно, продолжат сторониться своей вакцины.



ДМИТРИЙ ПОТЕРЯЕВ: Такие же коробки отправляют в Аргентину, Бразилию и другие страны.



МЭТЬЮ ЧАНС: Хорошо. То есть во все страны мира, куда её отправляют.



ДМИТРИЙ ПОТЕРЯЕВ: Да.



Мировой спрос на «Спутник V» продолжает быстро расти.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.