«Эффективнее пуль и танков»: Aftobladet оценила роль «Спутника V» в «мягкой силе» Москвы

Вакцины от коронавируса стали важным элементом «мягкой силы» России и Китая, которые воспользовались внутренней борьбой Запада за прививки, чтобы приобрести геополитические дивиденды, пишет Aftonbladet. При этом, как отмечает газета, подобная «мягкая сила» может оказаться эффективнее пуль и танков, поскольку она приглушает критику в адрес Москвы и Пекина.

В то время как Запад лихорадочно пытается разжиться как можно большим количеством доз вакцины от коронавируса, чтобы спасти собственное население, Россия и Китай используют своё новое оружие из арсенала «мягкой силы» для приобретения геополитических дивидендов, пишет Aftonbladet.

При этом своё влияние они пытаются укрепить за счёт Запада. В частности, Китай уже поставляет свои вакцины в Бразилию, Индонезию, Турцию, Перу, Чили и ОАЭ. На очереди стоят также ещё несколько стран. Россия же поставляет вакцину таким странам, как Сербия и Венгрия.

Более того, подобную стратегию Китай и Россия проводят даже несмотря на то, что им до вакцинации большей части собственного населения ещё очень далеко.

В отличие от западных стран, по мнению Aftobladet, и президент России Владимир Путин, и его китайский коллега Си Цзиньпин видят в вакцинах «таран для достижения своих политических целей». Эти лидеры пользуются прививочным эгоизмом Запада, чтобы укрепить свои собственные позиции.

В частности, Путин с удовольствием вбивает клин между ЕС и Сербией, которая претендует на членство в ЕС, — что России совсем не по душе, так как эта страна входит в её сферу влияния. Сербия надеялась получить партии вакцины от ЕС, однако, натолкнувшись на отказ, возмущённый премьер-министр этой страны решил обратиться к России. Кроме того, «Спутник V» уже закупил такой член ЕС, как Венгрия.

Как правило, продолжает газета, для укрепления своего влияния в мире такие страны, как Китай и Россия, пользуются военной силой: для защиты своих интересов Россия отправляет войска и истребители в Сирию, а Китай строит военные базы в Южно-Китайском море.

Однако «мягкая сила» может быть не менее эффективным инструментом в плане достижения политических целей. Предоставляя различным странам вакцины против COVID-19, и Китай, и Россия смотрят в будущее.

Важно также и то, что их поведение в значительной степени контрастирует с поведением Запада, где вакцинация превратилась в состязание, где каждая страна тянет одеяло на себя.

Когда вакцины только находились в стадии разработки, западные лидеры много говорили о важности справедливого распространения прививок, которые должны были поставляться не только в богатые страны. Однако теперь, когда вакцины наконец появились и все хотят, чтобы именно их граждане прошли вакцинацию как можно быстрее, разговоры о солидарности как-то затихли.

«И Китай, и Россия не замедлили этим воспользоваться», — отмечает Aftonbladet.

Тем не менее, хотя Россия и Китай хотят изобразить помощь другим странам как проявление искренней доброты и солидарности, очень сомнительно, что ими двигают именно эти мотивы. Дело в том, что вакцины — это часть стратегии Пекина и Москвы по налаживанию хороших отношений и привязки к себе тех стран, которым они помогают.

Например, таким государствам, как Бразилия или Сербия, будет сложнее ввести санкции против Китая и России за нарушения прав человека, если снабдить их жизненно важными вакцинами от коронавируса.

При этом, как считает издание, и на России, и на Китае в западном мире лежит нечто вроде клейма, поскольку Путин продолжает вести войну на Украине и посадил в тюрьму Алексея Навального, а Китай подавляет демократию в Гонконге.

На подобные шаги остальной мир отвечает санкциями и призывами одуматься. Вакцины же способны в какой-то мере подавить эту критику.

Когда прошлой весной началась гонка за вакциной, победа в ней стала вопросом престижа. И Россия выиграла эту борьбу в том смысле, что она первой одобрила свою вакцину, даже несмотря на отсутствие некоторых клинических исследований. Изначально к «Спутнику V» в мире отнеслись с большой долей скепсиса, однако после публикации в медицинском журнале Lancet доказательств его эффективности тон сильно изменился.

«Иногда «мягкая сила» более эффективна, чем пули и танки», — подытоживает Aftonbladet.