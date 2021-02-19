Interia: отвращение к России не позволит полякам привиться «Спутником V»

Польское руководство вряд ли согласится покупать российскую вакцину, пишет автор Interia. Он считает, что только при мысли о впрыскивании под польскую кожу достижений российской науки перед глазами у жителей страны встают картины раздела Польши, царизма, Сталина, смоленской катастрофы — настолько у них велик негатив ко всему русскому. И не имеет значения, что сегодня речь идёт о санитарной безопасности государства.

Когда в престижном британском журнале Lancet опубликовали статью, из которой следует, что российская вакцина «Спутник V» обладает невероятной эффективностью, польские СМИ отреагировали на эту новость по-разному. Как пишет Interia, в публикациях обращали на себя внимание осторожные формулировки авторов: «если верить статье», «это мнение россиян». Также звучали призывы относиться к результатам «с определённой долей скепсиса».

Однако, продолжает автор материала Ярослав Куиш, в отличие от поляков, венгерский премьер Виктор Орбан не стал проявлять осторожность в отношении российской вакцины и без лишних слов купил для венгров 2 млн доз. По мнению Куиша, в этом вопросе его страна не отходит от своих «национальных стереотипов», которых за последние 200 лет «накопилось великое множество».

«При мысли о впрыскивании под польскую кожу достижений российской науки перед глазами наших соотечественников встают разные картины. Они вспоминают о разделах Польши, царизме, Сталине, ПНР, взрыве реактора в сериале «Чернобыль» и смоленской катастрофе. Адам Ежи Чарторыйский описывал симптомы своего невроза, связанного с разделами: «Я помню, что в те времена не мог, встретив у нас или за границей русского, взглянуть на него и не почувствовать, что меняюсь в лице, попеременно бледнею и краснею. У меня вскипала кровь от одного вида представителя тех, кого я считал виновниками бед нашей страны». В XXI веке многие поляки так же отреагировали в интернете на новости о «Спутнике V», — пишет автор материала.

Ситуацию дополнительно осложняют и текущие дела: история с Навальным, пресс-конференция Жозепа Борреля в Москве и высылка из России дипломатов, напряжённость вокруг «Северного потока — 2». Поэтому встаёт вопрос: можно ли в таких условиях просто приобрести «Спутник V» или следует дипломатично разделить эти сферы, как делает, например, Берлин? И сможет ли польское руководство избрать путь если не Меркель, то хотя бы Орбана?

По мнению автора материала, власти его страны вряд ли на это пойдут. И несмотря на то что речь сегодня идёт о санитарной безопасности, некоторые политики в Польше занимаются не извлечением выводов и созданием сплочённого фронта борьбы с пандемией, а предпочитают «хитроумным образом менять рейтинговую систему научных журналов или расправляться со СМИ, убеждений которых они не разделяют или не любят».

«Эти «государственные мужи» ментально остаются где-то в районе 1957 года, а может, и в более давних временах. В любом случае, они как будто продолжают жить в лишённой независимости стране, где преследуют инакомыслящих, возводят в научных журналах идеологические потёмкинские деревни и вкладывают ценную энергию в то, чтобы придумать способ ослабления ненавистных газет, радио- и телевизионных станций», — подводит итог автор Interia.