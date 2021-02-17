N-TV: из-за проблем с поставками в ЕС — вслед за Венгрией «Спутником V» заинтересовалась и Хорватия

Вслед за Венгрией Хорватия стала второй страной ЕС, планирующей купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает N-TV. Причиной тому послужили задержки с поставками европейских препаратов. По имеющейся информации, Загреб собирается приобрести один миллион доз. То, что Москва «извлекает геополитическую выгоду из ситуации», вызвало беспокойство в МИД Германии.

Из-за задержек с поставками вакцины против коронавируса в ЕС Хорватия, ничего не согласовывая с Брюсселем, вслед за Венгрией стала второй страной ЕС, заинтересовавшейся российским препаратом «Спутник V», сообщает N-TV. «Мы установили дипломатические контакты, — заявил хорватский министр здравоохранения Вили Берос. — Таким образом правительство прилагает дополнительные усилия для того, чтобы обеспечить бесплатной вакциной всех граждан».

По его словам, для Загреба важны два критерия: эффективность и безопасность препарата. При этом на данный момент Европейское агентство лекарственных средств не одобрило использование «Спутника V». Но Хорватское агентство по лекарствам и медицинским устройствам может допустить его к использованию в экстренном порядке. Это не нарушит законы ЕС. К тому же в союзе вакцин не хватает. «Каждый ищет свой путь», — добавил Берос.

Министр не уточнил, каким будет объём закупок, но, по информации от источников из окружения премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, речь идёт о миллионе доз, с помощью которых можно будет привить 500 тыс. человек.

На данный момент Венгрия — единственная страна ЕС, которая применяет «Спутник V», и то пока что в очень небольшом количестве. Будапешт заказал в России 2 млн доз. Они поступят в страну тремя траншами. К тому же венгры собираются использовать миллионы доз вакцины от китайской компании Sinopharm.

Происходящее обеспокоило государственного министра по делам Европы в МИД Германии Михаэля Рота: «Мы позволяем России и Китаю как поставщикам вакцины с лёгкостью извлечь геополитическую выгоду из ситуации. Нам нужно срочно увеличить усилия на этом направлении». Он призвал ЕС как можно скорее поставить препараты в страны Западных Балкан в «знак солидарности»: «Люди в регионе должны почувствовать, что мы их не бросим».