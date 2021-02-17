Вести: украинцы открывают сезон вакцинного туризма в Россию

Несмотря на обещания властей, вакцинация на Украине так и не началась в заявленный срок, поэтому некоторые украинцы решили ехать прививаться в Россию. Как пишут «Вести», вакцинный туризм с Украины в Россию уже набирает обороты, и этому способствует и то, что россияне прививают всех желающих иностранцев бесплатно.

15 февраля на Украине планировали начать вакцинацию от ковида, однако вакцины пока так и нет. В кабмине уверяют: как только препараты появятся в стране — процесс тут же пойдёт, но некоторые украинцы, не дожидаясь манны небесной, едут прививаться в Россию — вакциной, от которой категорически отказалась Украина, закрепив это даже в законе. Как выяснили «Вести», вакцинный туризм с Украины в Россию уже набирает обороты, к тому же россияне прививают всех желающих иностранцев бесплатно. А в Госдуме уже думают, как поставить медицинский туризм на поток и принимать группы из разных стран.

Известный киевский бизнесмен Александр Меламуд скоро собирается ехать на повторную прививку российским «Спутником». Как рассказал «Вестям» Меламуд, за вакцину он ничего не платил, а укол сделал в пункте прививок по заграничному паспорту и тесту об отсутствии коронавируса. Впрочем, Меламуд действовал «по блату» — в Москве живёт его дочь, известный врач, у неё бизнесмен и зарегистрирован.

«Вся процедура заняла немного времени. После осмотра врача я заполнил анкету, где указал все заболевания. Ответил на уточняющие вопросы и получил укол. Никаких побочных эффектов вообще не было, даже рука в месте укола не болела. Летел в Москву через Минск. Так что прививка обошлась мне в стоимость билетов на самолёт туда и обратно. Вот 17 опять лечу на вторую прививку. После неё, говорят, может несколько дней продержаться высокая температура. Но это не у всех и не всегда. Посмотрим. И да, после прививки выдают специальный сертификат (паспорт прививки), он у меня уже есть», — рассказывает «Вестям» Александр Меламуд.

По его словам, он слышал, что в России «Спутником» уже прививают иностранцев.

«Я знаю, что украинцы прививаются в России. Люди ищут возможность, как не заболеть. Не нужно было заниматься ерундой, а начать выпускать «Спутник» в Харькове, чтобы никто не ездил в Москву», — рассуждает Александр Меламуд.

Бесплатную вакцину иностранцам прививают в Москве как в поликлиниках, так и в специальных пунктах, которые появились в каждом торговом центре. Самая большая и полностью состоящая из иностранцев очередь — в ГУМе, куда слетаются прививаться со всего мира. Одна сложность — сейчас въезд на территорию России возможен только для иностранцев, чьи близкие родственники проживают в России. Таких украинцев немало. Кто-то уже съездил, а кто-то строит планы.

«У меня мама живёт в Курске. Думаю, что пора её навестить, а по дороге сделать прививку и на обратном пути тоже. Маму и всех родственников уже привили», — рассказывает «Вестям» Анна Войтенко из Сум.

По подсчётам украинцев, вакцина в России — дорогое удовольствие. Если лететь самолётом, то на билет туда и обратно надо потратить около $200. Можно выбрать и экономмаршрут — на автобусе. К примеру, из Киева в Москву довезут по цене от 450 до 900 гривен, обратно — за столько же. А с учётом того, что посетить Россию нужно дважды, то и затраты вырастают в два раза.

Как рассказали «Вестям» в одной компании-перевозчике, специализирующейся на рейсах с Украины в Москву, в данное время ажиотажа нет.

«Даже если вы завтра захотите выехать, одно-два места можно найти. Но мы не слышали, что едут специально ради вакцины, хотя наши украинские водители уже сделали бесплатную прививку «Спутником», они же в группе риска, потому что общаются с пассажирами», — рассказывают в компании.

Как отмечает издание, примечательно, что спрос на российскую вакцину среди иностранцев настолько высок, что в «Интурист» обратились несколько зарубежных туроператоров с просьбами об организации туров в Россию для вакцинации. Наибольший интерес, заявляют в «Интуристе», проявляют жители Латинской Америки, Юго-Восточной и Южной Азии, есть запросы из Европы, из стран, где вакцинация ещё не началась. И если учесть, что Украина — единственная в Европе страна, где прививки ещё не делают, намёк становится очевиден.

В итоге в России рассчитывают даже организовывать специальные чартерные рейсы, которыми смогут прилетать иностранцы на прививку.

«Мы изучаем транспортную логистику по доставке иностранцев, заинтересованных в вакцинации, ведём переговоры с медицинскими учреждениями, работаем с отельными объектами, заинтересованными в долгосрочном размещении групп на не менее чем 25 ночей для прохождения двух этапов прививки», — рассказал генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев.

В российской Госдуме, в свою очередь, пообещали всяческое содействие «вакцинному туризму».

По данным британского издания The Economist, Украина и ещё около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к прививке не раньше 2023 года. Так что у украинцев остаётся надежда лишь на вакцинный туризм — хоть в Россию, хоть куда.

Как говорит «Вестям» экс-руководитель Центра гриппа Александр Гриневич, в вакцинном туризме есть риски — вероятность заболеть по дороге, в самолёте, в поезде, в автобусе и так далее.

«Это очень рискованное мероприятие только потому, что перед вакцинацией можно заболеть коронавирусом и даже об этом не догадываться. А больного человека нельзя вакцинировать. Вот в чём сложность подобных мероприятий. Конечно, в идеале лучше получить свой природный иммунитет, переболев в лёгкой форме, но так как скоро на Украину придёт английский штамм коронавируса, очень серьёзный, к нему надо готовиться, и тут любые средства хороши», — говорит «Вестям» Александр Гриневич.

По мнению профессора Екатерины Амосовой, массовым вакцинный туризм не будет, но он позволит снизить риски конкретного человека заболеть тяжёлой формой ковида.

«Я сторонник вакцинации в любом виде. Но не все поедут в Россию вакцинироваться российской вакциной, будут желающие вакцинироваться западными вакцинами в учреждениях, где есть уверенность, что они хранились с соблюдением правил. К сожалению, в нашей стране на этот счёт существуют опасения. Уверена, что вакцинный туризм с Украины будет и на Восток, и на Запад. Правда, на Западе из-за отсутствия нужного количества препаратов вакцинацию лимитируют, и я не слышала о вакцинном туризме в Европу. Но думаю, что он не за горами», — говорит «Вестям» Амосова.