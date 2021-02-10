Euronews: штраф и до 10 лет тюрьмы — Великобритания сурово накажет нарушителей карантина

Британские власти намерены значительно ужесточить меры наказания за нарушение обязательного карантина или предоставление ложной информации при въезде в страну. В британском «красном списке» сейчас находится более 30 государств. И если приехавшие оттуда нарушат требования, им будут грозить крупные штрафы и даже тюремное заключение сроком до 10 лет, передаёт Euronews.
До 10 лет лишения свободы за предоставление ложной информации и внушительные суммы денежных штрафов — британские власти планируют ужесточить меры наказания на нарушение карантина при въезде в страну. На сегодняшний день в «красный список» внесены 33 государства, после возвращения из которых необходимо провести на карантине в гостинице 10 дней и дважды пройти тест на коронавирус.
МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании: Для не сдавших обязательный тест будет установлен штраф в тысячу фунтов стерлингов. Для не сдавших второй тест — две тысячи фунтов и автоматическое продление карантина до 14 дней. И от пяти до десяти тысяч фунтов — для тех, кто не выполнит требование о карантине в предназначенном для этого отеле.
Из-за распространения новых штаммов коронавируса правительство Испании продлило ограничения на въезд в страну для путешественников из Бразилии, Великобритании и ЮАР. Также принято решение продолжить контроль на сухопутной границе с Португалией.
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