Euronews: австрийская стратегия тестирования вызывает неодобрение в соседней Германии

Власти Австрии ослабили карантинные ограничения, посчитав жёсткие меры неэффективными. Теперь для входа в салон красоты или парикмахерскую достаточно предъявить документ об отрицательном результате теста на COVID-19. Большинство австрийцев рады такому решению. Однако в соседней Германии уже обвиняют Вену в том, что она ставит под угрозу все недавние успехи, достигнутые благодаря карантину, передаёт Euronews.

В Австрии вновь оживлённо на торговых улицах: с понедельника ограничения в стране ослаблены, открылись школы, магазины и салоны бытовых услуг. По мнению властей, в последнее время жёсткие меры оказались малоэффективными. Так или иначе, многие здесь восприняли перемены с радостью.



МИКЕЛЕ ГАРГАНО, парикмахер: Конечно, для нас очень важно, что мы смогли открыться! Ведь нам нужно работать.



На входе требуется предъявить документ о недавнем тестировании.



МИКЕЛЕ ГАРГАНО: Мы у всех проверяем отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем двое суток назад.



Для того чтобы обеспечить людям такую возможность, Австрия значительно увеличила число центров бесплатного тестирования, действующих повсюду — в музеях, в аптеках и даже по месту работы. Министр здравоохранения страны считает такую стратегию весьма удачной.



РУДОЛЬФ АНШОБЕР, министр здравоохранения Австрии: Тест, дающий доступ, — нечто совершенно новое! И если это сработает, то это будет означать, что у нас ежедневно проводится очень широкое тестирование. То есть тестируется не определённый слой населения, считающий это важным, — а по сути, почти каждый.



Между тем, глава германской партии Христианско-социальный союз Маркус Блюме назвал такой подход «безответственным», отметив, что Австрия и Чехия ставят под угрозу достигнутые его страной успехи. В Баварии даже рассматривали возможность закрытия границы с Австрией, отчасти из-за обнаружения в Тироле новых вариантов вируса, мутировавшего в Южной Африке.



Несмотря на это, австрийские власти намерены отстаивать выбранный путь.



ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент Euronews: Австрия рассматривает возможность более широкого применения своей новой концепции. Это означает, что без документа о недавнем тестировании скоро нельзя будет зайти не только в парикмахерскую — но вероятно, также в театр или кино.



Йоханнес Плешбергер, Euronews, Вена.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года.