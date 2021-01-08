Der Standard: ошибки австрийского правительства при начале вакцинации непростительны

Несмотря на наличие большого количества времени для подготовки, австрийское правительство провалило начало массовой вакцинации в Австрии, пишет журналист Эрик Фрай в своей статье для Der Standard. Как отмечает Фрай, план министерства здравоохранения оказался непригоден, а кроме того, регионы не обеспечили должной логистики: в итоге, десятки тысяч людей вынуждены по-прежнему ждать прививки, и это ожидание может затянуться.

Австрийское правительство с начала ноября знало о том, что вакцинация от коронавируса начнётся, самое позднее, в начале года, пишет журналист Эрик Фрай в своей статье для Der Standard. Медленный процесс лицензирования вакцины дал австрийским властям достаточно времени для подготовки эффективной кампании по вакцинации населения.

Однако это время было растрачено впустую, отмечает Фрай. Разработанный министерством здравоохранения план оказался непригоден. Кроме того, регионы не смогли обеспечить должной логистики. В результате десятки тысяч людей вынуждены оставаться в долгом ожидании: отмечается, что вакцинация граждан старше 80 лет, проживающих не в домах престарелых, начнётся только в марте.

Откладывание массовой вакцинации демонстрирует дилетантский подход, пишет автор. Каждый день задержки стоит человеческих жизней. И проблема может обостриться ещё сильнее, если мутировавший вирус начнёт распространяться так же быстро, как и в Великобритании. Это непростительно, считает Фрай.

По мнению автора, основную вину несёт на себе перегруженное министерство здравоохранения. Как отмечает Фрай, глава минздрава Рудольф Аншобер, занимающий этот пост первый год, не имел ни времени, ни сил, ни способности создать эффективную структуру. Специальный уполномоченный правительства по коронавирусу Клеменс Мартин Ауэр не справляется с задачей.

Как пишет Фрай, сейчас необходимо удостовериться, что уже имеющиеся в Австрии дозы скоропортящейся вакцины Pfizer и Moderna не пропали зря. Однако обещаний правительства о том, что к лету привиться сможет каждый желающий, уже недостаточно. Новый, мутировавший и более заразный вариант коронавируса может привести Австрию к нескольким месяцам жёсткого карантина. Правительство должно отложить в сторону свои вечные политические игры и осознать драматичность положения, резюмирует автор.