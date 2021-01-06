Das Erste: в проблемах с вакцинацией виновата не Еврокомиссия, а производители и сами страны ЕС

Еврокомиссию критикуют за стратегию закупки вакцины от коронавируса, а Брюссель обвиняют в недостаточно быстром проведении вакцинации и нехватке препаратов. Однако корень проблемы следует искать в недостаточной мощности производителей вакцины, а также в самих государствах ЕС, не желавших брать на себя ответственность за возможные проблемы, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Во всём снова виноват Брюссель? Еврокомиссия заняла оборонительную позицию из-за того, что некоторым странам в Европе сейчас не хватает вакцины от коронавируса. Однако в действительности проблема, по большей части, в самих государствах ЕС и производителях, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

С тех пор как в Германии вскоре после Рождества начали делать прививки от коронавируса, в стране не утихают споры по поводу того, достаточно ли быстро продвигается вакцинация с учётом высокого числа заражений, и почему правительство не заказало намного больше вакцины.

Многие винят в небезукоризненном начале вакцинации ЕС — но Брюссель не решал всё в одиночку, подчёркивает немецкий телеканал. Сначала сформировался своего рода альянс под руководством Германии, Франции, Италии и Нидерландов. В него хотели вступить всё больше стран, и тогда руководство вакцинацией было передано в ЕС. К этому времени Еврокомиссия уже начала вкладывать средства в компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством вакцин, чтобы ускорить процесс. При этом Еврокомиссия действовала в интересах стран ЕС и сама, по сути, не совершала никаких прямых закупок, так что решения по поводу выбора вакцины и необходимого числа доз решали преимущественно сами страны ЕС.

В итоге сформировалась европейская стратегия вакцинации, и поначалу все были с ней согласны: 27 стран ЕС осуществляли заказы сообща, чтобы избежать «прививочного национализма». Вакцина распределялась по числу жителей.

Еврокомиссия заключила от имени стран ЕС договора с шестью производителями и использовала свои переговорные возможности для согласования цены и необходимого количества вакцины, с чем в отдельности справились бы не все европейские государства. Совместные и скоординированные действия на уровне ЕС являлись желанной целью, в том числе, для Германии. Благодаря такому подходу удалось обеспечить 2 млрд доз вакцины для 450 млн человек в ЕС.

Когда Европейское агентство по лекарственным средствам в Амстердаме дало зелёный свет вакцине Biontech/Pfizer, это стало для Европы радостной новостью. Однако на тот момент страны ЕС ещё сходились во мнении, что необходимо дождаться официального допуска вакцины на рынок. Речь шла о гарантии качества, но также и о вопросах юридической ответственности. В случае экстренного допуска на рынок ответственность при возникновении проблем должно нести каждое отдельное государство, а не производитель.

Тем не менее, Еврокомиссия вынуждена защищаться от ожесточённой критики её стратегии закупки вакцин. Между тем, заказ большего количества доз вряд ли привёл бы к увеличению темпов вакцинации, отмечает Das Erste. Проблема не в объёмах заказов, а в низких производительных мощностях компаний, занимающихся изготовлением вакцин. По заверениям официального представителя Еврокомиссии, у Брюсселя достаточно вакцины, но заказанные объёмы ещё должны быть произведены и распределены.

Ещё осенью речь шла о том, что крупные партии вакцины начнут поступать в распоряжение стран ЕС в апреле, поэтому нечего удивляться, что сейчас производители ещё не могут обеспечить всех нуждающихся.

Конечно, ЕС мог с самого начала заказать больше вакцины у компании Bointech, даже если она самая дорогостоящая. Многие этого хотели бы: по их мнению, Еврокомиссия должна была пойти на более серьёзный риск, тем более что расходы, вызванные необходимостью карантина, были значительно выше.

Между тем Еврокомиссии при закупке вакцин приходилось действовать на свой страх и риск, потому что тогда ещё не было известно, какая вакцина и как быстро получит допуск на рынок. Также приходилось учитывать, что страны Восточной Европы предпочли сделать ставку на стандартные и более дешёвые препараты, например, концерна AstraZeneca. Продукция Biontech/Pfizer для них была слишком дорогой. Франция, напротив, отдавала предпочтение франко-британскому производителю, который, однако, вряд ли получит допуск на рынок в скором времени.

Так или иначе, поведение стран ЕС при закупке вакцин восходит к Еврокомиссии. Звучит несколько отчаянно, когда официальный представитель в Брюсселе Эрик Мамер говорит о том, что ЕС мог бы заключить договора на покупку 10 млрд доз вакцины европейскими странами, но это бессмысленно, если страны ЕС не покупают вакцину, сообщает немецкий телеканал Das Erste.