CNN: новый всплеск коронавируса грозит США «тотальным крахом» здравоохранения
Даже если вы не больны коронавирусом, рекордное количество угодивших в больницу инфицированных может стать для вас невероятно негативным фактором, пишет CNN о ситуации в США.
«Если вы попали в автомобильную аварию, вам будет нужно, чтобы мы спасли вам жизнь, — отметил доктор Брэд Спеллберг. — Если у вас начался сердечный приступ или инсульт, вам нужно оказаться в реанимации с обученным штатом из медсестёр и врачей, которые в то же время не заняты 20 другими пациентами».
Уже несколько месяцев назад в некоторых американских больницах начал ощущаться дефицит медицинских работников. Между тем, праздники, на которых люди собирались вместе, подливают масла в огонь новых волн госпитализаций.
«Мы наблюдаем людей, которые собирались на День Благодарения или по другим причинам и даже тогда, даже по сей день, по-настоящему не понимают, что стоит на кону», — посетовал Спеллберг.
Между тем, только за четверг по всей стране в больницу с коронавирусом отправилось 125 379 человек, что больше, чем в любой другой день пандемии.
«Речь идёт о тотальном крахе системы здравоохранения в том случае, если мы столкнёмся с ещё одним всплеском, — предупредил доктор. — И мы, люди в больнице, не можем этому помешать. Мы можем только на это реагировать. Остановить распространение этого вируса может только общество, если будет следовать правилам в области здравоохранения».
По словам калифорнийских чиновников, местные больницы столкнулись с «беспрецедентным» числом пациентов с COVID-19, в то время как «внутренние системы подачи кислорода, которые встроены в коммуникации многих старых больниц, перегружены объёмом кислорода, необходимого для лечения пациентов с респираторными проблемами, возникающими из-за коронавируса». Для решения этой проблемы в район Лос-Анджелеса Инженерно-строительный корпус армии США направил свои специалистов.
В то же время когда американцы праздновали Новый год, более 10 тыс. семей оплакивали своих умерших из-за вируса близких.
По данным Университета Джона Хопкинса, за последние три дня 2020 года было зафиксировано не менее 10 901 случая смерти от COVID-19. Речь идёт 3633 смертях в день — это больше, чем погибло во время терактов 11 сентября.
В пятницу штат Арканзас сообщил о более чем 4,3 тыс. новых случаях заболевания.
«Это рекорд по числу новых зарегистрированных случаев. Мы, безусловно, столкнулись с всплеском заболеваемости после рождественских поездок и встреч, — отметил губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. — В новом году мы перво-наперво должны следовать правилам. Мы все должны внести свой вклад».
Тем не менее, кампания по массовой вакцинации от COVID-19 идёт более медленными темпами, чем ожидалось. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на данный момент по стране всего распределили более 12,4 млн доз вакцин, в то время как американцам ввели более 2,7 млн доз.
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