ABC News: не дома и без масок — несмотря на тревожную статистику, Новый год в США многие отпраздновали с нарушениями
США в борьбе против коронавируса преодолели тревожный рубеж: в первый день 2021 года в стране было зафиксировано 20 миллионов подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Общая смертность от COVID-19 преодолела отметку в 347 тысяч человек, причём 10 тысяч погибли только за последние три дня.
А пока медработники, трудящиеся на передовой, говорят о своих опасениях, появляются жуткие снимки, подтверждающие, что американцы собирались большими группами для празднования Нового года несмотря на предостережения властей о том, что перелёты внутри страны на праздники могут спровоцировать ещё одну опасную вспышку заболеваемости.
С репортажем из Санта-Моники, штат Калифорния — корреспондент ABC Кейли Хартунг.
Несмотря на призывы провести новогоднюю ночь дома, вот такие сцены можно было в те часы увидеть в Техасе — в Остине люди выстаивали в очередях, чтобы попасть в битком набитые бары, и в целом веселились так, будто никакой пандемии и нет, и мало кто из них надел маску. А в Южной Калифорнии актёр Кирк \Кэмерон провёл массовое религиозное мероприятие, на котором также большинство людей были без масок. А вот, что вчера вечером творилось в Мар-а-Лаго; президента в этот момент там не было.
По всей стране, от Лос-Анжделеса до Нью-Йорка, правоохранительные органы активно борются с незаконными собраниями.
ТОЛПА: США! США!
А в штате Орегон сегодня прошла акция протеста против введенных там карантинных ограничений — притом, что число граждан, заражённых COVID-19, в целом по стране в этот день достигло 20 млн. Продолжают обнаруживать и более заразный штамм коронавируса — его нашли во Флориде, ставшей третьим штатом, где он появился: в округе Мартин им заразился мужчина младше тридцати лет, который в последнее время никуда не летал.
ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Избежать появления этого штамма было невозможно, так что в ближайшее время будут обнаруживать первые случаи заражения им тех в штатах, где его ещё не обнаруживали, и новые случаи — в остальных.
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