France 24: 2021-й встретили скромно — пандемия омрачила новогодние торжества по всему миру
Одной из первых стран, встретивших Новый год, стала Австралия — однако, хотя Сиднейскую бухту, как и всегда, озарили фейерверки, жителей города призывали не выходить на улицу, чтобы полюбоваться зрелищем своими глазами, и большинство из них наблюдали за нынешним семиминутным пиротехническим шоу дома по телевизору в прямой трансляции.
Администрация Лондона ежегодный салют отменила, попытавшись таким образом не дать людям повода собраться толпой в центре города. А тем временем на другом берегу Ла-Манша, во Франции, улицы городов по приказу властей заполонили сто тысяч стражей правопорядка, обеспечивавших соблюдение введённого по всей стране комендантского часа.
Такое резкое ужесточение противодействия нарушениям антикоронавирусных мер в виде введения комендантского часа имело место и в других странах, включая Италию, Турцию и Грецию.
ЖЕНЩИНА: Убедительно просим жителей города и дальше носить маски.
В ЮАР граждан призвали отказаться от праздничных вечеринок и почтить память медиков и людей, погибших во время пандемии, зажигая свечи.
В Дубае, куда праздновать Новый год приезжают люди со всего мира, решили несмотря на недавний рост заболеваемости торжества в честь праздника не отменять.
В бразильском Рио-де-Жанейро, знаменитом своими пиршествами, официальные мероприятия и салют отменили, но сотрудники полиции подготовились к трудной и долгой ночи.
В токийском храме Сэнсо-дзи, Новый год встретили громогласным колокольным звоном, однако губернатор попросил граждан не участвовать в церемониях отсчёта последних секунд старого года.
А в Новой Зеландии и ряде соседних островных государств в Тихом океане, где также на данный момент нет ни одного активного случая заболевания коронавирусной инфекцией, празднование Нового года прошло в обычном режиме.
Дата выхода в эфир 31 декабря 2020 года.
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