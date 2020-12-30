Ouest-France: Научный совет Франции опасается «неконтролируемой» эпидемии после праздников

После праздников во Франции может резко вырасти число заболевших коронавирусом, а его распространение грозит выйти из-под контроля, пишет Ouest-France со ссылкой на прогнозы Научного совета при французском правительстве. Власти отказались незамедлительно вводить карантин в особенно пострадавших регионах, однако учёные призывают не затягивать с ужесточением мер во избежание «неподконтрольного возобновления» эпидемии.

Научный совет при французском правительстве предупредил о «возможном… неконтролируемом возобновлении эпидемии» COVID-19 в январе из-за «роста заражения» после праздников, сообщает Ouest-France. Как рассказывает издание, прогноз учёных представили властям 23 декабря, однако обнародовали только вечером во вторник. Эксперты предлагают «три варианта» действий в ответ на «возможную, но неточную угрозу».

Первый вариант предполагает незамедлительно, «с 28 декабря», ввести «строгий карантин», однако только регионах и городах, наиболее сильно затронутых эпидемией. При этом людям, которые приехали сюда на праздники, разрешается вернуться домой. Это предложение было отвергнуто правительством.

Второй вариант заключается в «отложенной» на начало января реакции и «адаптации к росту заражений, возникшему в конце года». Как отмечается в заявлении Научного совета, в этом случае действовать предполагается после праздников, однако быстро, чтобы замедлить распространение вируса. Эксперты советуют «ограничить социальную или экономическую активность, которая может благоприятствовать заражениям», и на основе научных данных из различных исследований о местах заражения лучше подобрать ограничительные меры.

Наконец, последний вариант — «более поздний ответ», который основан на числе новых госпитализаций и предполагает «повышенные ограничительные меры, которые могут доходить до продолжительного карантина». При этом, как подчёркивают учёные, существует опасность, что правительство вмешается слишком поздно, что приведёт впоследствии к более жёстким и продолжительным мерам, чем те, которые вводили раньше.

Как утверждает Научный совет, в конце года возможен рост числа заражённых коронавирусом, главным образом из-за праздничных встреч с семьёй и друзьями. В результате, предполагают эксперты, через несколько недель может начаться «неконтролируемое возобновление эпидемии», резкий рост госпитализаций, переводов больных в реанимацию и смертей, пишет Ouest-France.