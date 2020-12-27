Welt: штрафы бьют не только по кошельку — Германия отпраздновала необычное Рождество

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Рождество в Германии прошло для многих необычно, сообщает Die Welt. В то время как жители Шлезвиг-Гольштейна воспринимают меры против пандемии с «северогерманской невозмутимостью», в Баварии жёсткие ограничения считают «странными», однако о нарушениях почти не сообщалось. Неудивительно: тех, кого застанут на улице после девяти вечера, ждут внушительные штрафы.

Шлезвиг-Гольштейн. В Северной Фрисландии ярко светит солнце. Прогулка напрашивается сама собой. А что ещё делать в эти дни? Немного другое Рождество здесь воспринимают с северогерманской невозмутимостью.

ЖИТЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ФРИСЛЯНДИИ 1: Бабушка и дедушка не с нами, в остальном то же самое.

ЖИТЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ФРИСЛЯНДИИ 2: Конечно, нужно ценить семью, но и к обстоятельствам приспосабливаться приходится. Стараться жить настолько полной жизнью, насколько возможно.

ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ФРИСЛЯНДИИ 3: Жаль, что нам нельзя в церковь. Раз в год на Рождество мы ходим в церковь. Но дети были у нас, отлично поужинали. С Рождеством!

Бавария. Сдерживающим фактором для многих, вероятно, стал риск получить штраф. В Баварии, например, на Рождество исключений для комендантского часа нет. Значит, тех, кто не добрался домой после семейного праздника до девяти вечера, ждут неприятности. Тем, кого всё-таки застанут на улице, нужно будет заплатить штраф до 500 евро. Эта мера бьёт не только по кошельку, но и по настроению.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАВАРИИ 1: Она уже меня серьёзно коснулась. «Не выходить больше из дома» — это уже немного странно.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАВАРИИ 2: На самом деле, вчера после ужина я была на улице. Я подумала, что мне нужно немного прогуляться, тогда было без пятнадцати девять. Я подумала: «Боже мой! Мне нужно как можно скорее домой! Ещё десять минут». И, действительно, ровно в девять я была дома.

Таких же пунктуальных, как она, вероятно, абсолютное большинство. В канун Рождества 200 полицейских патрулировали Мюнхен, о нарушениях не сообщают.

КЛАУДИЯ КЮНЦЕЛЬ, ПОЛИЦИЯ МЮНХЕНА: О действиях полиции, вызванных нарушениями ограничений из-за коронавируса, я, к сожалению, сообщить вам не могу. Что значит «к сожалению»? Слава богу! У нас их фактически не было.

Берлин. Даже тяга к путешествиям, по-видимому, сдерживалась успешно. Обычная рождественская суета на вокзалах не прекращается. Многие поезда заняты только на треть.

Нижняя Саксония. Автобаны тоже пустуют, за исключением водителей грузовиков, застрявших на автостоянке, как здесь, у Оснабрюка. Среди них и первые грузовики из Дувра, которые уже несколько дней стоят в пробке в Великобритании.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: Я из Польши, стоял в пробке в Дувре три дня и теперь не успеваю к семье.

Чтобы сократить изнурительное ожидание переживающим водителям, местные жители дарят им рождественское настроение — хоть какое-то утешение.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.





