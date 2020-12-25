Guardian: впервые за 30 лет Елизавета II отметила Рождество без детей и внуков

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом отметили Рождество в Виндзорском замке отдельно от всей семьи впервые за более чем 30 лет, сообщает The Guardian. Кроме того, из-за введённых в связи с пандемией ограничений королевская чета не присутствовала на ежегодной рождественской службе в Сандрингеме.

Как и множество людей по всей стране, члены британской королевской семьи были вынуждены праздновать Рождество отдельно друг от друга на фоне ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса в Великобритании, сообщает The Guardian.

В частности, королева Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом встретили Рождество отдельно от семьи. Впервые за последние 30 лет королевская чета провела праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где обычно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Кроме того, королева с супругом вопреки традиции не посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины, чтобы избежать скопления людей. Вместо этого 94-летняя Елизавета II и 99-летний Филипп посетили частную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Герцог и герцогиня Кембриджские также не присутствовали на ежегодной службе в Сандрингеме, оставшись со своими тремя детьми в Анмер-Холле, загородном поместье, где они провели большую часть года.

На своей страничке в Twitter принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили всех работников ключевых отраслей, задействованных в борьбе с пандемией. «Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше», — заявили члены королевской семьи.

Также герцог и герцогиня отметили, что в этот день думают о тех, кто вынужден проводить праздник в одиночестве, тех, кто оплакивает потерю любимых, и тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19.

Как отмечает The Guardian, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, в свою очередь, отметили Рождество в своём поместье Хайгроув в графстве Глостершир.