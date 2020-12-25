Euronews: маски и службы на свежем воздухе — новые традиции Рождества в условиях пандемии

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отметили Рождество в этом году в масках и с соблюдением правил социального дистанцирования из-за жёстких санитарных правил в условиях пандемии. Чтобы все пришедшие чувствовали себя в максимальной безопасности, некоторые церкви устроили службы на свежем воздухе. Но и в этом случае маски были обязательны, хотя прихожан было заметно меньше обычного, передаёт Euronews.
Нынешнее Рождество, 2020-е новой эры, Ватикан отмечал в соответствии с санитарными правилами. На прихожанах, собравшихся на мессу, начавшуюся в половине восьмого вечера, надеты маски — и верующих в cоборе Cвятого Петра было значительно меньше обычного. Понтифик прочёл проповедь, в ней были слова поддержки, утешения, надежды и любви.
У старейшей лютеранской кирхи Берлина Мариенкирхе, известной ещё с XIII века, также провели несколько служб на открытом воздухе. Настоятельница Мариенкирхе сообщила, что всё было организовано так, чтобы пришедшие чувствовали себя в максимальной безопасности.
КОРИННА ЦИССЕЛЬБЕРГ, настоятельница Мариенкирхе: Мы с точностью следовали всем рекомендациям. Нам пришли на помощь добровольцы, следившие за выполнением предписаний пришедшими. Ношение маски было обязательным здесь, на площади у кирхи, находиться друг от друга можно было лишь на безопасном расстоянии.
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