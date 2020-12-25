Euronews: маски и службы на свежем воздухе — новые традиции Рождества в условиях пандемии

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отметили Рождество в этом году в масках и с соблюдением правил социального дистанцирования из-за жёстких санитарных правил в условиях пандемии. Чтобы все пришедшие чувствовали себя в максимальной безопасности, некоторые церкви устроили службы на свежем воздухе. Но и в этом случае маски были обязательны, хотя прихожан было заметно меньше обычного, передаёт Euronews.

Нынешнее Рождество, 2020-е новой эры, Ватикан отмечал в соответствии с санитарными правилами. На прихожанах, собравшихся на мессу, начавшуюся в половине восьмого вечера, надеты маски — и верующих в cоборе Cвятого Петра было значительно меньше обычного. Понтифик прочёл проповедь, в ней были слова поддержки, утешения, надежды и любви.



У старейшей лютеранской кирхи Берлина Мариенкирхе, известной ещё с XIII века, также провели несколько служб на открытом воздухе. Настоятельница Мариенкирхе сообщила, что всё было организовано так, чтобы пришедшие чувствовали себя в максимальной безопасности.



КОРИННА ЦИССЕЛЬБЕРГ, настоятельница Мариенкирхе: Мы с точностью следовали всем рекомендациям. Нам пришли на помощь добровольцы, следившие за выполнением предписаний пришедшими. Ношение маски было обязательным здесь, на площади у кирхи, находиться друг от друга можно было лишь на безопасном расстоянии.



В Германии с начала эпидемии выявили свыше 1 миллиона 600 тысяч инфицированных. А летальным исходом COVID-19 закончился для почти 30 тысяч заболевших.



Во Франции, где число заразившихся коронавирусом перевалило за два с лишним миллиона человек, а умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 62 тысяч, в отделениях реанимации сохраняется напряжённая ситуация.



ЖЮНИ КАРОН, врач-рениматолог: Всё другое в этом году, как и для всех. Праздничная атмосфера затушёвана происходящим. Обычно мы всегда украшали отделение, ставили елки, развешивали гирлянды — а сейчас времени на это у нас просто нет.



Врачи разделяют точку зрения, что вакцинация (стартующая во Франции, как и во всём Евросоюзе, 27 декабря) поможет взять эпидемию под контроль, остановив поток заражений.



Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.