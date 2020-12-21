Guardian: под ёлочкой пусто — миллионы американцев к Рождеству оказались без денег

Во многих американских семьях из-за пандемии и её экономических последствий в этом году нет средств на подготовку к Рождеству, подарки и праздничный ужин, что особенно сильно разочаровывает детей, сообщает The Guardian. Пока Конгресс не может договориться о новых выплатах по безработице, благотворительным организациям уже не хватает средств и материалов для помощи всем нуждающимся.

В эти праздники, омрачённые пандемией коронавируса и ожидаемой рецессией, у миллионов американцев мало денег и нечего праздновать, пишет The Guardian. В Техасе, Пенсильвании и других штатах выстроились пугающие очереди за бесплатными продуктами, тогда как благотворительные организации пытаются справиться с нехваткой средств из-за COVID-19.

Тем временем в Вашингтоне Конгресс уже несколько месяцев не может выйти из тупика и одобрить новый закон о чрезвычайной помощи перед уходом на каникулы. Даже если его примут, пройдёт несколько недель перед тем, как государственные учреждения снова начнут выплачивать пособия по безработице тем, кто в этом нуждается.

Однако для Сьерры Шовиледжи из Канзаса и её детей будет уже поздно, рассказывает британская газета. Эта медсестра потеряла сначала работу в интернате после того, как он окончательно закрылся в начале пандемии, а потом машину из-за неуплаты по кредиту. Без средства передвижения найти новую работу в сельской местности представляется практически невозможным. За время пандемии ей не выплачивали никакого пособия по безработице: её заявка всё ещё находится на рассмотрении без указания срока, когда вынесут решение. «В этом году впервые мои дети не откроют ни одного подарка, не найдут ничего под ёлкой, — переживает Сьерра Шовиледжи. — Я использовала все свои сбережения и попросила маму приютить нас, пока не получила субсидии на жильё и продовольственные талоны — это буквально всё, что у меня есть».

После того, как Кэлинн Николь Кэгли из Индианы потеряла работу официанткой, её выгнали на улицу в конце октября, когда она родила третьего ребёнка. По словам женщины, ей была одобрена государственная субсидия на жильё, однако собственник жилья отказался его принять и указывать в своей декларации о налогах. Теперь многодетная мать переезжает от одних друзей к другим. «Моя пятилетняя дочь не может понять, почему у нас нет рождественской ели, почему все игрушки на складе и почему у неё нет своего уголка, — жалуется Кэлинн Николь Кэгли. — Она спрашивает меня по крайней мере раз в день, не можем ли мы просто пойти «домой». Бывшая официантка заверила издание, что сделала всё возможное, чтобы спасти Рождество для своих детей, но «потеряла всю надежду» на праздник.

Отчаянная нужда миллионов американцев подтолкнула несколько благотворительных организаций и программ помощи к краю обрыва, пишет издание. Программа по сбору игрушек и денег нуждающимся в этом году заявила о недостаточном количестве волонтёров и пожертвований, в то время как спрос во время пандемии возрос. Несколько государственных и местных субсидий на аренду жилья были исчерпаны, а продовольственные фонды пытаются справиться с нехваткой продуктов при возросшем количестве обратившихся.

В статье отмечается, что без решения конгресса ситуация может ухудшиться. В марте две программы помощи безработным на волне экономического кризиса зарегистрировали 12 млн заявок — выплаты по ним истекают 26 декабря или даже раньше. Между тем каждую неделю заявки на выплату пособий по безработице достигают рекордных цифр, а более 26 млн работающих американцев по-прежнему испытывают негативные последствия коронавируса.

По информации The Guardian, около 12 млн квартиросъёмщиков в США к январю задолжают в среднем $5850 за аренду и коммунальные платежи. Многим из них угрожает выселение после Нового года, когда истекает срок действия моратория на выселение, введённого Центром по контролю и профилактике заболеваний США. По данным последнего опроса Центра переписи населения США, практически 26 млн совершеннолетних граждан (12%) заявили, что их семьям за последнюю неделю не хватало денег на еду.