«Рождество не отменяется!»: Всемирный конгресс Санта-Клаусов впервые стал виртуальным

19:31 Юран объяснил свои слова о возрасте Урунова Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал свои высказывания о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

19:29 Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю Госсекретарь США Майк Помпео обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в неверном понимании фактов о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также в попытке переписать историю.

19:18 Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был выдвинут в качестве кандидата на пост президента организации.

19:17 Россия разрешит ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, сообщили в ведомстве.

19:10 Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему ему не нравится Тедеско Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему ему не нравится наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

19:07 Кобелев: «Зенит» сыграет со «Спартаком» первым номером Известный тренер Андрей Кобелев предположил, как сложится матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ.

19:03 Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» Российский лидер Владимир Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

19:01 СМИ: Футболист «Локомотива» Зе Луиш заболел коронавирусом, его операция отложена Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Зе Луиш заболел коронавирусной инфекцией, его операция из-за травмы, полученной в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом», отложена.

18:55 В КДК РФС объяснили перенос рассмотрения дела Тедеско и сообщили об обращении в FARE Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение перенести заседание по поводу инцидентов в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

18:51 Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клейпеду. Об этом сообщили в литовской компании Klaipėdos nafta.

18:46 «Аэрофлот» выделил специальные места для пассажиров, отказывающихся надевать маску Авиакомпания «Аэрофлот» выделила специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полёта. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

18:38 Кожевников считает, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с недовольством главного тренера казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова вызовом хоккеистов команды в сборную России на игры Еврохоккейтура перед матчем КХЛ с финским «Йокеритом».

18:32 Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, способствует развязыванию конфликтов и использует методы дезинформации. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

18:26 Грожану предстоит операция из-за последствий аварии на Гран-при Бахрейна Бывший пилот Haas француз Ромен Грожан рассказал, что ему предстоит операция после аварии во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

18:18 Турция и Азербайджан договорились о поставках газа в Нахичевань Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане. Об этом сообщает РИА Новости.

18:12 Лыжник Устюгов пропустит «Тур де Ски» Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».

18:04 «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии для всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

18:02 В Минпромторге рассказали, где вводятся фиксированные цены на сахар и масло Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах России в пределах Урала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут введены корректирующие коэффициенты.

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17:39 «Яндекс.Музыка» назвал самый популярный у россиян трек в 2020 году Самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti.

17:39 В Тюмени осуждён участник банды, более 16 лет находившийся в розыске В Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.

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17:20 Адвокат отреагировал на сообщения о получении Сафроновым денег за гостайну Адвокат Дмитрий Катчев отреагировал на сообщения о том, что советник главы госкорпорации «Роскосмос», бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов якобы получил деньги за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.

17:19 Угроза взрыва в Большом театре в Москве не подтвердилась Специалисты проверили Большой театр в Москве, где ранее прошла эвакуация из-за сообщения об угрозе взрыва, и не обнаружили опасных предметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

17:13 СМИ: КДК РФС перенёс заседание по делу Тедеско Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) решил перенести заседание по поводу инцидентов на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

17:10 Регулятор ЕС 21 декабря проведёт заседание по вакцине BioNTech и Pfizer Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в ходе заседания 21 декабря рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на использование в ЕС вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

17:06 ЭКС РФС признала три ошибки арбитра в матче ЦСКА — «Урал» Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» с жалобами на качество работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги.

17:01 В Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны Взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденную при строительстве водозабора на реке Бельбек 165-килограммовую глубинную бомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

16:57 Вышел документальный фильм «Последний репортаж» В День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, Life.ru выпускает документальный фильм «Последний репортаж».

16:57 ЭКС РФС признала, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой» Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Уфы» с жалобой на качество работы арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором».

16:57 Кучерена призвал Трампа и Байдена прекратить дело против Сноудена Кандидат в президенты США Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп должны прекратить дело Эдварда Сноудена. Об этом заявил адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена.

16:50 Собянин упростил получение компенсаций за покупку технических средств реабилитации Инвалиды смогут получить компенсацию за приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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16:28 Газизов опроверг слухи об особом пункте в контракте Кокорина со «Спартаком» Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об особом пункте в контракте нападающего красно-белых Александра Кокорина, согласно которому форвард якобы не может играть с бывшими командами — «Сочи» и «Зенитом».

16:25 Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

16:21 Мусорный полигон «Ядрово» закрыли в Подмосковье Подмосковные власти закрыли полигон «Ядрово» — один из последних в регионе.

16:20 Вратарь «Автомобилиста» высказался о лидерских качествах Дацюка Голкипер екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж высказался о лидерских качествах нападающего команды Павла Дацюка.