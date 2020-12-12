BFM TV: Италия пожертвует Рождеством — семейный праздник многие проведут в одиночестве

В Италии коронавирусные ограничения не снимут даже в праздники: с 21 декабря население не спожет свободно перемещаться между регионами, а в дни праздников — выезжать за пределы города, передаёт BFM TV. Жители изолированной коммуны Громо готовятся провести эти праздники без многочисленных родственников и туристов, которые обычно приезжают на праздники и составляют основу экономики этой деревушки в горах Ломбардии.

АМЕЛИ РОЗИК, специальный корреспондент в Громо (Италия): Италия сделала выбор в пользу санитарной безопасности прежде всего: с 21 декабря по 6 января будет запрещено перемещаться между регионами. Ещё более строгие (меры. — ИноТВ): 25, 26 декабря и в первый день нового года запрещено выезжать из своей коммуны. Эти ограничения особенно сложно пережить населению изолированных деревень.

Приютившаяся в сердце гор Ломбардии коммуна Громо насчитывает 1200 жителей. Джузеппе, как и многие коренные жители деревни, будет праздновать Рождество в одиночестве.

ДЖУЗЕППЕ, житель Громо: Моя ель? Да, да, я её украшу. По крайней мере, чтобы немного походило на Рождество.

В семье Иваны 25 декабря обычно объединяет 15 человек.

ИВАНА, жительница Громо: Мауро, Сара, Карла…

Две её дочери и внуки живут в Бергамо в 40 км. В этом году запрещено приезжать под угрозой штрафа в €400.

ИВАНА: Я останусь дома. Я уже договорилась с рестораном, который доставит еду, и мы пригласим соседку. Ей почти 80 лет, а её семья живёт далеко.

В обычное время население Громо удваивается во время каникул.

ВАЛЕНТИНА САНТОС, советник в мэрии Громо (Италия): Это внушает большое беспокойство по поводу нашей экономики, которая главным образом основана на туризме. Мы живём благодаря нашим продавцам, которые не могут принять большую часть своих клиентов.

Мэрия уже украсила улочки деревни, однако в этом году не будет никакого рождественского вертепа, а традиционная полуночная месса перенесена на 8 часов вечера, чтобы соблюсти комендантский час.