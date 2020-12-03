CNN: ни ярмарок, ни гуляний — как пандемия отразилась на подготовке к Рождеству в Европе

Привычного для Европы Рождества и подготовки к празднику в этом году не будет, передаёт CNN. Как отмечает телеканал, в связи с пандемией в этом году европейские страны были вынуждены отказаться от целого ряда традиций, от рождественских ярмарок до поездок в горы.

Так Рождество выглядит обычно. Однако в этом году чего-то не хватает. В Лондоне к празднику зажглись праздничные огни, но из-за коронавируса в этом году пришлось отказаться от традиционных народных гуляний. А покупателей в магазинах было значительно меньше, чем обычно, хотя в среду после окончания в Великобритании второго национального карантина открываются магазины товаров не первой необходимости.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Это время для веселья, но также это время, когда нужно веселиться с осторожностью.

По всей Европе традиционные рождественские службы пройдут с меньшим числом прихожан.

ПОЛА ГУДЕР, канцлер-каноник собора Святого Павла: В этом году здесь, в соборе Святого Павла, праздник будет ощущаться совсем иначе. Обычно это большое пространство вмещает до двух тысяч человек. Однако в этом году одновременно здесь могут находиться только 250 человек. Так что празднование в этом году покажется значительно менее масштабным. Тем не менее мы можем провести прямую трансляцию.

В Германии отменены большинство традиционных рождественских ярмарок, на которых собираются туристы, чтобы выпить глинтвейн и съесть жаренные колбаски. Однако для тех, кто не может обойтись без праздничного настроения, есть новшество, появившееся из-за пандемии, обслуживание клиентов в машинах.

В Италии, бывшей некогда эпицентром вируса в Европе, премьер-министр призывает людей избегать ещё одной традиции — проводить праздники на горных склонах.

Тем временем в Швейцарии разрешают кататься на лыжах при условии соблюдения мер предосторожности.

Жительница Швейцарии: Я не вижу существенной разницы. Я считаю, нам повезло, что мы можем кататься на лыжах. Если ты надеваешь маску, то всё в порядке.

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Здесь, во Франции, Эммануэль Макрон заявил, что с 15 декабря людям разрешат ездить по стране к родственникам на Рождество, в случае если число ежедневных случаев заражения будет на уровне пяти тысяч. Однако европейские лидеры призывают с осторожностью относиться к путешествиям. На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения отметили, что на Европу всё ещё приходится половина всех новых случаев заражения COVID-19 и смертей от коронавируса в мире.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Европейской комиссии: Мы должны усвоить летние уроки и не повторять тех же ошибок. Слишком быстрое и чрезмерное расслабление — это риск третьей волны после Рождества.

В любом случае это Рождество будет непохоже на какое-либо другое. Из-за гибели тысячи людей по всей Европе празднование будет омрачено потерей и реальностью того, что пандемия коронавируса всё ещё далека от окончания.

Мелисса Белл, CNN, Париж.