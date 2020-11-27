Die Welt: немцам рассказали, как они будут отмечать Рождество
По словам Меркель, в конце концов консенсус был достигнут — хоть и при непростых условиях. Частичный локдаун продлён до 20 декабря. Как минимум.
Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.
По словам Меркель, в конце концов консенсус был достигнут — хоть и при непростых условиях. Частичный локдаун продлён до 20 декабря. Как минимум.
Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.
В Орловской области начали доследственную проверку по информации СМИ о появлении в продаже в газетных киосках почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера. Об этом заявили в региональном главке Следственного комитета России.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего команды в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах «заедания» стресса.
За первые шесть месяцев 2020 года подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
В России завершается разработка законопроекта, согласно которому опасные производственные объекты смогут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде.
Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с московским ЦСКА в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха, заверили в МИД Франции.
Петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В мире за сутки выявлено более 577 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 60 074 174.
В Буэнос-Айресе задержали девять человек за беспорядки во время прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 563 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 183 660.
Российские команды на данный момент не одержали ни одной победы на групповом этапе футбольного еврокубкового сезона-2020/21.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации по встрече Нового года в пандемию.
Психолог Юлиана Миляева рассказала, как бороться с тревожностью во время пандемии COVID-19.
В Ставропольском крае выполнили 884 тыс. исследований на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В думе Ставропольского края одобрили законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
В Буэнос-Айресе корреспондент RT Español Рикардо Ромеро и оператор телеканала Хуан Левин Гарсия пострадали во время освещения протестов, возникших во время церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной.
В Москве за сутки скончались 77 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего в городе за время пандемии скончались 8680 заболевших COVID-19.
Итальянский «Милан» на выезде сыграл вничью с французским «Лиллем» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
В Великобритании за сутки выявлено 17 555 случаев коронавирусной инфекции и зафиксировано 498 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные британского правительства.
Английский «Арсенал» одержал крупную победу над норвежским «Мольде» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Московский ЦСКА и роттердамский «Фейеноорд» не выявили победителя в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
В Московской области более 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью с начала 2020 года.
Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима.
Российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Латвии стала очень серьёзной, не исключено введение более жёстких ограничительных мер, заявила глава Минздрава республики Илзе Винькеле.
Бывший полузащитник владикавказской «Алании» голландец Ройстон Дренте рассказал, что в клубном автобусе была водка во время его выступления за российскую команду.
Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском Иркутской области до 2024 года оценивается в 48,5 млрд рублей, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Нападающий голландского «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским ЦСКА.
Московское «Динамо» в овертайме одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Количество заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России в январе — сентябре 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 4 млн человек.
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в 2021 году может возрасти на 10%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Московский ЦСКА взял верх над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал об особенности пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что травма локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова не будет проявляться в зимний период.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о травме локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.
Министр обороны России Сергей Шойгу на видеосовещании с участием главы государства Владимира Путина заявил, что российские военнослужащие выполнили задачи на 2020 год по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.
В Москве количество направлений медицинских исследований, выполняемых при помощи искусственного интеллекта, увеличится до десяти к 2021 году.
Петербургский СКА взял верх над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, в результате которой погибла его бывшая жена. Подозреваемый покончил с собой.
Ещё более 1700 беженцев вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе из Армении, сообщили в Минобороны России.
В Московской области продолжают принимать меры по борьбе с борщевиком. Административные комиссии городских округов рассмотрели около 5,5 тыс. дел против нарушителей.
За сутки в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 580 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал закон об удалённой работе.
Помощник президента России Владимир Мединский оценил последствия пандемии для отечественных кинотеатров.
В сети появилось фото тела легендарного футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец.