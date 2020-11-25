Welt: в ворота ведомства канцлера въехал автомобиль с протестными лозунгами

В заграждение перед ведомством канцлера Германии въехал автомобиль, сообщает немецкий телеканал Welt. Машина двигалась на небольшой скорости, на ней присутствуют две надписи: «Вы проклятые убийцы детей и стариков» и «Конец политике глобализации». Полиция задержала сидевшего за рулём мужчину, ему также оказывается первая медицинская помощь. Подробности происшествия выясняются.

Перед ведомством канцлера вскоре после десяти часов утра произошёл инцидент, а именно: автомобилист попытался попасть на своём транспортном средстве в центральное правительственное ведомство. Полиция, пожарные и спасательные службы по-прежнему остаются на месте, как и транспортное средство. Задействована также одна полицейская собака. На машине присутствует белая надпись «Вы проклятые убийцы детей и стариков», а с другой стороны — «Конец политике глобализации». Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны. Полиция, разумеется, продолжает присутствовать на месте событий. В первую очередь необходимо расследовать, связан ли этот наезд с сегодняшней встречей правительства и земель по антикоронавирусным мерам.

Лена Мозель, конечно же, уже не первый час следит за событиями для нас перед ведомством канцлера, она видела то, что там произошло. Лена, расскажи нам, что ты видела в тот момент вскоре после десяти утра.

ЛЕНА МОЗЕЛЬ, корреспондент Welt: Да, действительно: я как раз хотела пройти к месту нашего предстоящего прямого включения, которое находится в нескольких метрах отсюда, на той стороне улицы, и тогда услышала, что здесь раздался звук глухого удара. Мужчина не мог ехать по-настоящему быстро. Это сейчас можно видеть и по самому автомобилю, я тоже видела там рядом, как этот автомобиль стоял у ограды. Я могу ещё раз освободить обзор. Многого тут сейчас уже не видно. Машина уехала от этого заграждения у ведомства канцлера, её оттуда увезли.

Заграждение, разумеется, выдержало. Снаружи сразу же появились сотрудники полиции и потребовали от мужчины отодвинуться с проезда. Он отказался, вообще никак не реагировал. Тогда они открыли дверцу, вытащили его из салона и прижали к земле. Мужчина сидит в инвалидной коляске. В машине у него была инвалидная коляска, в которой он ещё некоторое время сидел, пока полиция проверяла машину с помощью поисковых собак. После этого, естественно, был проверен и салон автомобиля, после того как собаки «дали добро». В этой машине экстренной помощи всё ещё находится тот человек. Мне удалось поговорить с командиром полицейской группы. Многое пока действительно неясно.

Мужчина получит там первую помощь, однако он уже сказал, что отказывается от дальнейшего обслуживания в больнице. Кто этот человек, какова подоплёка этого происшествия, как ты уже сказал, пока неизвестно, за исключением этих пресловутых надписей на его «Гольфе». Пока нет более точных данных относительно того, каким был его истинный мотив. «Вы убийцы детей и стариков», ты уже об этом говорил, и «против глобализации» — это написано на автомобиле. Это явный знак протеста. Протеста против чего конкретно, какой точно была его мотивация — до выяснения этого нам нужно ещё немного потерпеть.

Подоплёка по-прежнему остаётся неясна, но мы видим на заднем плане, теперь это уже полицейский автофургон. Меры по обеспечению безопасности возле ведомства канцлера принимаются, разумеется, крайне интенсивные. Там установлены специальные заграждения, там есть специальные возможности запустить ракетницу, если кто-то приблизится, однако быстро там ехать действительно нельзя. Лена, спасибо за эти первые сведения.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.