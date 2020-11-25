Euronews: главу МВД Франции шокировала ликвидация палаточного лагеря мигрантов в центре Парижа

Ликвидация палаточного лагеря, который разбили нелегальные мигранты на площади Республики в самом центре Парижа, вызвала протесты и возмутила правозащитников. Глава МВД Франции заявил, что его шокировало видео этой полицейской операции, и пообещал разобраться. Мигранты пытались привлечь протестами внимание к бедственному положению, в котором они, по их словам, оказались после ликвидации палаточного городка в парижском пригороде Сен-Дени, передаёт Euronews.

Эти кадры, которые появились в соцсетях в ночь на вторник, вызвали возмущение правозащитников. Французские полицейские ликвидируют лагерь нелегальных мигрантов, разбитый на площади Республики в Париже.



Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился провести проверку после публикации в интернете. В своём Twitter он написал, что «некоторые кадры разгона лагеря вызывают шок». Он пообещал принять решение, как только получит отчёт префекта полиции о произошедшем.



Мигранты обосновались на площади с целью привлечь внимание к бедственному положению, в котором они, по их словам, оказались после ликвидации палаточного городка в северном столичном пригороде Сен- Дени, где проживали около четырёх тысяч человек. Большинство из них было размещено во временных центрах, но судьба около 1000 человек оставалась нерешённой.



МУЖЧИНА: Нам негде жить, негде спать. А в такую погоду это просто необходимо: приближается зима, становится холодно и нам нужен ночлег.



МУЖЧИНА: Мы просим остановить этот адский цикл лагерей, которые формируются, эвакуируются, зачастую насильственно, а потом снова создаются. Мы хотим положить конец этому адскому циклу и создать настоящий механизм приёма этих людей.



Жители ликвидированного лагеря в Сен-Дени разбили на площади Республики 500 палаток, в которых расположились сотни мигрантов, преимущественно из Афганистана. Не прошло и часа, как приехавшая на место полиция стала их демонтировать. Мигранты вступили в столкновения со стражами порядка, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2020 года.