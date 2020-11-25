Euronews: главу МВД Франции шокировала ликвидация палаточного лагеря мигрантов в центре Парижа

Ликвидация палаточного лагеря, который разбили нелегальные мигранты на площади Республики в самом центре Парижа, вызвала протесты и возмутила правозащитников. Глава МВД Франции заявил, что его шокировало видео этой полицейской операции, и пообещал разобраться. Мигранты пытались привлечь протестами внимание к бедственному положению, в котором они, по их словам, оказались после ликвидации палаточного городка в парижском пригороде Сен-Дени, передаёт Euronews.
Эти кадры, которые появились в соцсетях в ночь на вторник, вызвали возмущение правозащитников. Французские полицейские ликвидируют лагерь нелегальных мигрантов, разбитый на площади Республики в Париже.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился провести проверку после публикации в интернете. В своём Twitter он написал, что «некоторые кадры разгона лагеря вызывают шок». Он пообещал принять решение, как только получит отчёт префекта полиции о произошедшем.
Мигранты обосновались на площади с целью привлечь внимание к бедственному положению, в котором они, по их словам, оказались после ликвидации палаточного городка в северном столичном пригороде Сен- Дени, где проживали около четырёх тысяч человек. Большинство из них было размещено во временных центрах, но судьба около 1000 человек оставалась нерешённой.
МУЖЧИНА: Нам негде жить, негде спать. А в такую погоду это просто необходимо: приближается зима, становится холодно и нам нужен ночлег.
МУЖЧИНА: Мы просим остановить этот адский цикл лагерей, которые формируются, эвакуируются, зачастую насильственно, а потом снова создаются. Мы хотим положить конец этому адскому циклу и создать настоящий механизм приёма этих людей.
Жители ликвидированного лагеря в Сен-Дени разбили на площади Республики 500 палаток, в которых расположились сотни мигрантов, преимущественно из Афганистана. Не прошло и часа, как приехавшая на место полиция стала их демонтировать. Мигранты вступили в столкновения со стражами порядка, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал итоги заседания суда по делу об избиении его клиента бывшим капитаном сборной России Романом Широковым.
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден рассматривает кандидатуру бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ Майкла Морелла в качестве основного претендента на пост главы Центрального разведывательного управления.
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье заявил, что его следующий поединок должен быть титульным, потому что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый экс-полузащитником сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, выразил своё несогласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что попытки некоторых организаторов протестов в Белоруссии разыграть «российскую карту», чтобы спровоцировать напряжение в отношениях Минска и Москвы, являются бесперспективными.
В России в течение суток выявили 23 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 162 503. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT предложение запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о вылете петербургского «Зенита» из Лиги чемпионов УЕФА по итогам четырёх туров группового этапа и оценил шансы на продолжение борьбы в еврокубках.