Das Erste: госпремия за покупку — Германия расширяет поддержку покупателей электрокаров
Благодаря слову «будущее» мы можем переместиться подальше от коронавируса. Есть и другие касающиеся будущего темы, о которых мы не имеем права забывать на фоне этой пандемии. Как мы хотим перемещаться в будущем? На автомобиле, к примеру. «По возможности, электрическом», — так по-прежнему звучит план правительства Германии. Ангела Меркель сегодня провела виртуальный автомобильный саммит. Речь идёт о больших деньгах, которые должны побудить нас к смене транспорта.
Цель автомобильного саммита ясна: уменьшить выбросы углекислого газа от движения автомобильного транспорта и одновременно с этим помочь автомобильной промышленности справиться с коронавирусным кризисом. Ещё в преддверии саммита Маркус Зёдер заявил следующее.
МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Я думаю, продление выплаты премий покупателям за приобретение электрических автомобилей до 2025 года станет крайне важным шагом. В частности, потому что мы чувствуем, что электрокары будут покупаться благодаря стимулу, который дают эти премии.
И это действительно должно быть так. Покупка электрокара будет и дальше поддерживаться выплатой на сумму до 9 тысяч евро. Помимо этого, будет введена премия за утилизацию грузовых автомобилей. Старые грузовики, причиняющие вред окружающей среде, таким образом должны быть удалены с улиц и заменены новыми европейскими транспортными средствами.
СВЕНЬЯ ШУЛЬЦЕ, немецкий министр по охране окружающей среды: В случае с грузовиками также понятно, что переход на электрические двигатели станет центральной мерой по защите окружающей среды. Однако с технологиями в этом плане всё пока ещё не настолько ясно, как в сфере легковых автомобилей.
Поэтому тут пока продолжают поддерживать также работу двигателей внутреннего сгорания. Эксперты полагают, что это ошибка.
ШТЕФАН БРАТЦЕЛЬ, эксперт из Высшей школы экономики земли Северный Рейн — Вестфалия: Эти транспортные средства, особенно грузовые, ездят на протяжении очень долгого времени, по 15 лет и дольше. Соответственно, и их воздействие на окружающую среду относительно велико.
Однако выплаты за электрокары тоже подвергаются критике. Некоторые части оппозиции требуют вместо премии покупателю за покупку ввести так называемую систему прибыли-убытка: те, кто покупает автомобили с высоким уровнем выбросов углекислого газа, должны платить больше и тем самым финансировать премии за покупку не вредящих окружающей среде автомобилей. Такого процесса требуют зелёные.
АНТОН ХОФРАЙТЕР, председатель фракции Союз 90/Зелёные: Это, во-первых, снимет давление с государственной казны и, во-вторых, создаст намного более существенный рычаг давления для того, чтобы ускорить переход от автомобилей на топливе к автомобилям с нулевыми выбросами в атмосферу.
Правительство Германии считает, что оно на правильном пути: оно решило выделить в общей сложности 5 миллиардов евро на поддержку альтернативных двигателей.
Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.
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