Guardian: Лондон запретит продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году — ради защиты окружающей среды

Как стало известно журналистам, в плане перехода к зелёной экономике, который премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается объявить на будущей неделе, есть пункт о запрете продажи новых машин на бензиновом и дизельном двигателе через 10 лет, пишет The Guardian. Дело в том, что к 2050 году Великобритания хочет свести выделение парниковых газов к нулю, но активисты говорят, что этого мало.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных машин к 2030 году, пишет The Guardian. Ожидается, что такое решение войдёт в список мер в рамках новой политики по защите окружающей среды, которые он озвучит на будущей неделе.

В правительстве рассчитывают, что такое решение придаст стимула рынку электрических автомобилей и поможет Великобритании достигнуть её целей по климату, в том числе сократить выделение парниковых газов до нуля к 2050 году.

Активисты и экологи в пятницу написали британскому правительству письмо, в котором призвали действовать активнее, потому что, по их словам, климатический кризис уже наступил и его последствия никуда не исчезнут, так что простого сокращения выбросов недостаточно.

Как отмечает автор статьи, спрос на электромобили растёт быстрыми темпами, но из всего объёма новых машин, проданных в Великобритании за октябрь, они составляют только 7%. Больше всего покупателей сдерживают высокие цены и обеспокоенность по поводу зарядных станций. Так что ожидается, что Лондон выделит около £500 млн на создание инфраструктуры по зарядке электромобилей.



В Лондоне пройдёт 26-я Конференция ООН по изменению климата — её перенесли на ноябрь 2021 года. Так что и извне, и изнутри на правительство Джонсона оказывается давление, чтобы оно предприняло более конкретные меры в сфере экологии. Кроме того, недавно были опубликованы данные, что Великобритания тратит на окружающую среду только 12% от суммы, которую нужно, пишет The Guardian.