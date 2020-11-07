Guardian: британские пляжи страдают от сброса сточных вод

02:53
Трамп рассчитывает вернуть лидерство в ряде штатов после судов
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.
02:36
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 5 631 181
За прошедшие сутки общее число случаев заболеваний коронавирусом в Бразилии возросло на 18 862 и достигло 5 631 181.
02:22
Трамп: Байден не должен заявлять о победе на выборах
Кандидат в президенты США Джо Байден не имеет права утверждать, что он является победителем выборов президента, заявил действующий американский президент Дональд Трамп.
02:04
Минобороны опубликовало документы о параде 7 ноября 1941 года
Минобороны России открыло на своём сайте раздел, в котором опубликованы документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
01:56
Зверев победил Вавринку и сыграет с Надалем в полуфинале парижского турнира
Теннисист Александр Зверев из Германии обыграл швейцарца Станисласа Вавринку в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже.
01:43
Футболист Рюдигер извинился за лайк под постом Нурмагомедова
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за лайк под постом российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с критикой президента Франции Эммануэля Макрона.
01:35
Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день ЧМ
Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо, проходящего в сербском Нови-Саде.
01:32
У Белого дома в Вашингтоне проходит протестная акция
Несколько сотен протестующих собрались у Белого дома в Вашингтоне, они призывают посчитать все голоса на выборах президента США.
01:22
«Саутгемптон» поднялся на первое место в АПЛ впервые за 32 года
«Саутгемптон» победил «Ньюкасл» в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) и возглавил турнирную таблицу (2:0).
01:11
Тактаров заявил, что в России слишком много говорят об Украине
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что в России слишком много говорят о событиях в США и на Украине.
01:02
Биржи США показали рекордный рост на фоне выборов
Основные фондовые индексы США продемонстрировали на текущей неделе максимальный с весны недельный рост на 7—9% на фоне оптимизма, связанного с выборами американского президента.
00:58
Плющенко раскрыл детали перехода Косторной в свою академию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскрыл детали перехода фигуристки Алёны Косторной в его академию.
00:55
ЦСКА в гостях обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги
ЦСКА победил на выезде «Панатинаикос» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу (89:83).
00:48
Определились все участники Итогового турнира АТР
Аргентинец Диего Шварцман впервые квалифицировался на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.
00:45
В ближайшее время в Москве могут начать массовую вакцинацию от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
00:36
Кришито признал ничью с «Лацио» неплохим результатом для Семака
Бывший капитан «Зенита», а ныне игрок генуэзского «Дженоа» Доменико Кришито заявил, что ничья с «Лацио» для петербуржцев — это не самый плохой результат.
00:20
Аршавин предложил отправить Панова в психбольницу из-за симпатий к «Спартаку»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении к экс-партнёру по петербургскому клубу Александру Панову.
00:18
В США требуют не считать полученные после выборов бюллетени в Пенсильвании
Республиканцы потребовали у Верховного суда США отделить и не засчитывать бюллетени в Пенсильвании, которые были получены после дня выборов.
00:01
Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одолел соотечественника Пабло Карреньо-Бусту в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
00:01
Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг
Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этой стране, передаёт РИА Новости, ссылаясь на посольство России.
23:52
Керефов одолел Гаджиева и защитил титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Азамат Керефов одержал победу над Курбаном Гаджиевым и защитил пояс чемпиона Absolute Championship Akhmat в наилегчайшем весе.
23:50
Алла Сурикова рассказала о работе с Андреем Мироновым
Режиссёр Алла Сурикова рассказала о работе с актёром Андреем Мироновым.
23:47
Болгарский журналист рассказал о путешествии по регионам России
Болгарский журналист Борис Анзов рассказал о путешествии по регионам России. В частности, он побывал в Вологде и Тотьме.
23:47
Во Франции за сутки выявлено более 60 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 60 486 — до 1 661 853.
23:43
Эксперт оценил влияние пандемии на ресторанный бизнес
Ресторатор Александр Раппопорт оценил влияние пандемии на ресторанный бизнес.
23:41
Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.
23:40
В РХТУ рассказали о концепции опреснительной станции для Крыма
Научный сотрудник Мембранного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева Андрей Лойко рассказал о концепции опреснительной станции для Крыма.
23:40
Создан новый аккаунт группы Тутберидзе в Instagram
Группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе создала новый аккаунт в Instagram.
23:35
Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого
Певец Михаил Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
23:35
Эксперты оценили покупательский спрос россиян в октябре
Оператор фискальных данных «Такском» изучил покупки базовых продуктов питания в России с 1 по 28 октября и сравнил данные с аналогичным периодом в сентябре.
23:28
Дочь Знарка призналась, что уже вышла замуж за Панарина
Алиса Знарок, дочь главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка, призналась, что уже вышла замуж за хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
23:26
Колокольцев прибыл в Сочи
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Сочи в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел.
23:22
Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» пройдёт 8 ноября в Москве
Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» состоится 8 ноября в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
23:22
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в стационарах
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах.
23:17
Режиссёр Лилит Шеина оценила работу театров онлайн
Режиссёр Лилит Шеина оценила работу театров в режиме онлайн.
23:15
Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза»
Вдовец врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза».
23:15
Тренер «Сочи» выразил недоумение из-за назначенного пенальти в матче с «Уфой»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил недоумение в связи с решением назначить пенальти в ворота его команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
23:12
В Адыгее открылся временный центр для приёма пациентов с симптомами ОРВИ
В Майкопе открылся временный центр по обслуживанию пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией.
23:10
В Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали почти 900 тысяч человек
В Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.
23:05
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:02
«Химки» проиграли «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
23:00
Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области
Осуждённый за ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщила Общественная наблюдательная комиссия.
22:55
Шахбулатов победил Перейру нокаутом в первом раунде на турнире ACA 113
Российский боец смешанного стиля Шамиль Шахбулатов одержал победу над бразильцем Уолтером Перейрой на турнире ACA 113 в Москве.
22:44
Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
22:44
Психолог рассказала о работе учителей в пандемию
Екатеринбургский психолог, идеолог проекта бесплатной психологической помощи #МыРядом2020 Надежда Сафьян рассказала о работе учителей во время пандемии.
22:42
Экс-тренер «Зенита» Манчини заболел коронавирусом
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заболел коронавирусной инфекцией.
22:40
Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о Михаиле Жванецком
Актриса, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о писателе Михаиле Жванецком.
22:36
Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти Михаила Жванецкого
Актёр Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти писателя Михаила Жванецкого.
22:35
В Центре инфекционных болезней ЦКБ рассказали о работе в пандемию
Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова рассказала о работе в пандемию.
22:35
Диетолог оценила эффективность чеснока в борьбе с гриппом
Врач-диетолог Дарья Русакова оценила эффективность чеснока, лука и других народных средств в борьбе с гриппом.