Guardian: британские пляжи страдают от сброса сточных вод

Активисты подсчитали, что британские организации за последний год почти 3 тысячи раз использовали систему сброса неочищенных сточных вод. Как уточняет Guardian, это система экстренная, на случай сильных ливней, но компании использовали её неправомерно. От этого страдают отдыхающие и сёрферы — все люди, которые находятся в воде.

Организация «Сёрферы против сточных вод» провела исследование и выяснила, что за последний год почти 3 тысячи раз британские компании сбрасывали неочищенные сточные воды в тех местах, где расположены пляжи. От этого загрязняется природа и возрастают риски для здоровья людей, пишет Guardian. Подобные водосбросы осуществлялись по всему побережью Англии и Уэльса, включая самые популярные пляжи.

По правилам такой сброс неочищенных сточных вод может происходить после крайне сильных ливней, чтобы снизить нагрузку на систему. И о них компании должны предупреждать людей. Однако, как показало исследование, оповещения приходят не всегда, примерно полтысячи раз из почти 3,5 тысяч раз спуски вод происходили, когда об этом никто не знал.

Например, в неприятном ключе «отличилась» компания «Южные воды» — больше 20% сообщений людей о плохом состоянии после купания приходили с тех территорий, где действует именно она. В целом, таких сообщений было 153 за 2020 год. Больше половины случаев были связаны с гастроэнтеритом или инфекционной диареей, уточняет Guardian.