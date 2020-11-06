Guardian: гигантский айсберг угрожает заповеднику пингвинов и тюленей
Гигантский антарктический айсберг A-68A длиной 150 км, отколовшийся от шельфового ледника в 2017 году, сейчас движется в направлении островной территории Южная Георгия, которая принадлежит Великобритании. Эксперты предупреждают, что если айсберг не изменит курс и сядет на мель вблизи побережья Южной Георгии, это нанесёт серьёзный ущерб дикой природе, а также негативно повлияет на судоходство, сообщает The Guardian.
Этот гигантский айсберг имеет примерно такой же размер, как и вся территория Южной Георгии, рядом с которой он может оказаться уже через 20—30 дней, отмечается в статье. Отколовшись от ледника, айсберг дрейфовал и уже сместился за эти годы примерно на 1400 км к северу, оказавшись в районе, известном как «аллея айсбергов». В итоге A-68A, который сейчас имеет примерно 150 км в длину и 48 км в ширину, оказался примерно в 500 км от Южной Георгии.
«Это просто огромный айсберг, самый большой айсберг в Южном океане», — отметила в интервью The Guardian доктор Сью Кук, австралийский эксперт по изучению ледников. Она пояснила, что хотя A-68A и следует по сходному с остальными курсу, однако точно предсказать его судьбу очень трудно, тем более что он дрейфует уже около трёх лет. Кроме того, различные погодные условия, течения и форма айсберга затрудняют прогнозы: этот гигантский плавучий «ледяной остров» толщиной всего около 200 м может развалиться на части или сесть на мель.
По словам Кук, сам по себе тот факт, что айсберг такого большого размера откололся от ледника, не является чем-то необычным, однако всё это происходит в регионе, где сейчас наблюдается «много изменений». Дело в том, что шельфовые ледники сейчас распадаются и теряют большие площади, из-за этого оставшаяся часть ледника становится более нестабильной и склонной к разрушению, отмечается в статье.
По прогнозам экспертов, из-за своего тонкого профиля этот огромный айсберг, за которым ведут наблюдение со спутников, может подплыть ещё ближе к Южной Георгии, прежде чем застрянет на мелководье. Профессор Герайнт Тарлинг из Британской антарктической службы предупреждает, что это может негативно сказаться на обитателях острова. Дело в том, что для живущих в этих суровых краях пингвинов и тюленей во время выращивания потомства критически важно, какое расстояние им приходится преодолевать в поисках пищи, пояснил он.
Если им придётся делать большой крюк, они могут не успеть вовремя вернуться к своим детёнышам, чтобы предотвратить их голодную смерть, подчеркнул профессор. При этом существует реальный риск, что если айсберг сядет на мель вблизи побережья, он может не растаять за ближайшее десятилетие. И это будет иметь большое значение не только для экосистемы Южной Георгии, но и для её экономики, предупредил Тарлинг.
В апреле этого года айсберг находился примерно в 230 км к западу — юго-западу от Южных Оркнейских островов. Однако сложно предсказать, где именно он может остановиться, рассказала доктор Кук в интервью The Guardian. На данный момент он находится примерно в 500 км от Южной Георгии — но учитывая, что его длина составляет 150 км, это не так уж и далеко, отметила она. А поскольку большая часть его находится под водой, он может с лёгкостью сесть на мель, и это вызывает беспокойство учёных и местных жителей.
Всё будет зависеть от того, где именно застрянет этот гигантский айсберг. Он может не только преградить маршруты, которые пингвины, тюлени и другие морские обитатели привыкли использовать в поисках корма, но и негативно повлиять на судоходство, если окажется «в неправильном месте», говорится в статье.
Доктор Эндрю Флеминг из Британской антарктической службы предполагает, что А-68A также может обогнуть Южную Георгию и приплыть в более тёплые воды, где начнёт таять и разрушаться намного быстрее. Но поскольку шельфовые ледники уже и так находятся в океане, то когда они распадаются, это не приводит напрямую к повышению уровня воды, поясняет The Guardian.
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