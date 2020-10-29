Le Monde: нарушающие экостандарты машины из Европы и Японии выходят на вторичный рынок в Африке

Подержанные европейские и японские машины, которые перестали соответствовать экологическим стандартам, экспортируются на вторичный рынок в Африке и приводят к масштабным загрязнениям, пишет Le Monde со ссылкой на доклад программы ООН по окружающей среде. Организация призывает развитые страны прекратить продажу не отвечающих нормам автомобилей, а развивающиеся — вводить строгие стандарты для импорта.

Импорт подержанных европейских и японских автомобилей в Африку, который часто не регламентируется, становится причиной масштабного загрязнения в городах и на всём континенте, сообщает Le Monde со ссылкой на доклад ООН.

Как рассказывает издание, машины, которые перестали соответствовать экологическим нормам и стандартам безопасности стран Организации экономического сотрудничества и развития, находят последний рынок сбыта в самых бедных странах. В этих странах правила импорта менее жёсткие или не существуют вовсе, а новые машины может себе позволить только привилегированная элита. Так, между 2015-м и 2018 годом Африка закупила 40% из 14 млн экспорта подержанных машин, большинство которых прибыли в порты Нигерии, Ливии, Танзании, Гвинеи и Ганы.

В свете нарастающей проблемы в области здравоохранения регулирование торговли стало задачей, которая легла как на плечи местных руководителей, так и на страны-экспортёры. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) провела масштабное исследование в 146 развивающихся странах и опубликовала в понедельник свои выводы, которые впервые позволяют наметить контуры этих торговых сетей.

Согласно докладу, лишь некоторые страны принимают жёсткие меры для контролирования быстро развивающегося рынка. В ЮАР, Египте и Судане проводят самую строгую политику: там запретили поставку подержанных машин. В Марокко, Чад, Кот-д’Ивуар и Габон можно ввозить только автомобили, срок эксплуатации которых не превышает пяти лет, а на Маврикий — не более трёх лет. Однако в 30 африканских странах ещё не существует никаких запретов на продажу старых автомобилей: например, в Гамбии средний возраст автомобиля — 19 лет.

Кроме того, на всём африканском континенте плохо развит контроль за вредными выбросами, потому что только в четырёх странах (Марокко, Руанде, Гане и Нигерии) введены экологические стандарты Евросоюза для автомобилей. В докладе ООН подчёркивается, что в странах с самыми слабыми нормативными актами выше уровень смертности в результате дорожных аварий. К таким государствам относятся Бурунди, Зимбабве и Малави — в последнем рост автопарка на 97% обусловлен импортом подержанных машин.

«Развитые страны должны прекратить экспорт автомобилей, которым больше не разрешено ездить в их собственных странах, а развивающиеся страны должны установить нормативы», — призывает Ингер Андерсен, исполнительный директор программы ООН по окружающей среде. По её словам, такие действия положат конец сбросу «старых, опасных и загрязняющих (окружающую среду. — ИноТВ) транспортных средств» на африканский континент. ЮНЕП собирается запустить программу, которая поможет странам ввести минимальные стандарты на вторичном рынке, и в первую очередь она коснётся Африки.

В заключение Le Monde напоминает, что страны — члены Экономического сообщества стран Западной Африки уже выступили с инициативой с января 2021 года запретить транспортные средства, которые не соответствуют экологическому стандарту «Евро-4». В ближайшие 30 лет мировой автопарк удвоится или даже утроится, причём 90% этого роста произойдёт в развивающихся странах.