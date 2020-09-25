N-TV: BMW заплатит в США многомиллионный штраф за искажение данных о продажах

Немецкий концерн BMW договорился с комиссией по ценным бумагам и биржам США о выплате штрафа в размере $18 млн, сообщает N-TV. Причина штрафа заключается в том, что концерн заподозрили в завышении данных о продажах своей продукции для того, чтобы лучше выглядеть на фоне конкурентов на рынке США.

Немецкому автомобильному концерну BMW дорого обошлись предположительно ложные данные о сбыте своей продукции на рынке США, сообщает N-TV. Комиссия по ценным бумагам и биржам США договорилась с предприятием о том, что BMW выплатит штраф в размере $18 млн, тем самым избавившись от необходимости признавать вину.

Согласно данным комиссии, BMW с 2015 года различными методами завышала свои данные по продажам в США. С помощью этих мер компания достигала своих внутренних целей: кроме того, завышая данные, BMW представала в лучшем свете в рамках конкуренции с другими производителями автомобилей премиум-сегмента.

Как пишет N-TV, оплата штрафа означает закрытие расследования. В BMW отметили, что принимают решение о выплате штрафа, а также подчеркнули, что содействовали в расследовании.

Внимание комиссии по ценным бумагам и биржам США особенно привлёк тот факт, что американская дочерняя фирма немецкого концерна BMW Capital сообщила сомнительные данные о своих продажах инвесторам и рейтинговым агентствам, пишет издание. Таким образом, при выпуске облигаций компании была использована неверная информация.

Сообщается, что у BMW Capital был своеобразный «резервуар» автомобилей, о продаже которых сообщалось не сразу, для достижения месячных целей по продажам вне зависимости от срока продажи. Кроме того, BMW платила автосалонам, чтобы они ложно декларировали автомобили как «тестовые» или «сдаваемые в аренду», чтобы затем концерн мог сообщить о более высоких продажах.